Літній чоловік випадково натрапив на стародавні монети: скільки він може заробити (фото)

90-річний житель Великої Британії виявив на лузі в графстві Дорсет скарб із 67 срібних монет Залізної доби, що належали племені дуротригів. Знахідку, зроблену за допомогою металошукача, буде продано на аукціоні.

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Про це пише Daily Echo.

Літній житель Великої Британії виявив на лузі в Дорсеті рідкісний скарб із 67 срібних монет Залізного віку, яким, за оцінками експертів, понад 2000 років. Уже 29 травня вони будуть виставлені на аукціон у Лондоні, де, як очікується, виручать не менше 20 тисяч фунтів стерлінгів.

90-річний шукач скарбів, який побажав зберегти анонімність, натрапив на скарб у квітні 2022 року в районі Кренборн. Того дня він вийшов із металошукачем у поле і спочатку знайшов вікторіанський пенні. Однак далі під огорожею, обмотаною дротом, який заважав сигналу приладу, він виявив першу срібну монету.

"Я одразу зрозумів — це статер народу дуротригів. Я був приголомшений", — згадує чоловік, який займається пошуком предметів із металошукачем із 2002 року.

Аналіз показав, що деякі монети містять близько 11% золота і до 93% срібла, інші виконані в сплаві срібла і міді Фото: Daily Echo

Після прохання до власника землі прибрати дріт, прилад почав чітко фіксувати сигнали, і незабаром біля огорожі було знайдено ще кілька десятків монет. Усі вони — карбування стародавнього племені дуротригів, що населяло південну Британію до римського завоювання.

Фахівець аукціонного дому Noonans Mayfair Еліс Каллен зазначила, що монети перебувають у надзвичайно хорошому стані.

"Вони майже не були в обігу, що може вказувати на їхнє ритуальне використання. Можливо, це підношення божеству", — сказала вона.

За словами Каллен, склад монет також становить інтерес: аналіз показав, що деякі з них містять близько 11% золота і до 93% срібла, інші виконані в сплаві срібла і міді. Такі знахідки дають змогу точніше вивчити грошову систему і звичаї тих часів.

Гроші, виручені з продажу, будуть розділені між шукачем скарбів і землевласником. Сам чоловік зізнався, що не будує грандіозних планів, а просто хоче "насолоджуватися життям".

Дуротриги (Durotriges) — стародавнє кельтське плем'я на території Британії. Дуротриги населяли сучасні Дорсет, південні Сомерсет і Вілтшир, а також схід Девона. Назву, ймовірно, можна розбити на дві частини. "Duro", що означає "твердий" або "міцне місце" і широко використовувалося для позначення ранніх римських фортів, і "trig", що означає "житель".

Раніше Фокус повідомляв, що жінка здивувалася золотим зливкам у магазині. Рейчел Буше з Великої Британії не очікувала побачити дорогоцінні речі серед товарів повсякденного попиту в супермаркеті Costco.

Також стало відомо, що чоловік піднявся на знамениту гору і виявив щось, про що ніхто не говорив. Турист вирішив підкорити знамениту вершину у вихідні, розраховуючи на тишу й усамітнення. Але замість цього він зіткнувся з несподіваною проблемою.