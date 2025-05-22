Пожилой мужчина случайно наткнулся на древние монеты: сколько он может заработать (фото)

Пожилой житель Великобритании обнаружил на лугу в графстве Дорсет клад из 67 серебряных монет Железного века, принадлежавших племени дуротригов. Находка, сделанная с помощью металлоискателя, будет продана на аукционе.

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Об этом пишет Daily Echo.

Пожилой житель Великобритании обнаружил на лугу в Дорсете редкий клад из 67 серебряных монет Железного века, которым, по оценкам экспертов, более 2000 лет. Уже 29 мая они будут выставлены на аукцион в Лондоне, где, как ожидается, выручат не менее 20 тысяч фунтов стерлингов.

90-летний кладоискатель, пожелавший сохранить анонимность, наткнулся на сокровище в апреле 2022 года в районе Крэнборн. В тот день он вышел с металлоискателем в поле и сначала нашел викторианский пенни. Однако дальше под изгородью, обмотанной проволокой, которая мешала сигналу прибора, он обнаружил первую серебряную монету.

"Я сразу понял — это статер народа дуротригов. Я был ошеломлен", — вспоминает мужчина, который занимается поиском предметов с металлоискателем с 2002 года.

Анализ показал, что некоторые монеты содержат около 11% золота и до 93% серебра, другие выполнены в сплаве серебра и меди Фото: Daily Echo

После просьбы к владельцу земли убрать проволоку, прибор начал четко фиксировать сигналы, и вскоре возле изгороди было найдено еще несколько десятков монет. Все они — чеканка древнего племени дуротригов, населявшего южную Британию до римского завоевания.

Специалист аукционного дома Noonans Mayfair Элис Каллен отметила, что монеты находятся в необычайно хорошем состоянии.

"Они почти не были в обращении, что может указывать на их ритуальное использование. Возможно, это подношение божеству", — сказала она.

По словам Каллен, состав монет также представляет интерес: анализ показал, что некоторые из них содержат около 11% золота и до 93% серебра, другие выполнены в сплаве серебра и меди. Такие находки позволяют точнее изучить денежную систему и обычаи тех времен.

Деньги, вырученные с продажи, будут разделены между кладоискателем и землевладельцем. Сам мужчина признался, что не строит грандиозных планов, а просто хочет "наслаждаться жизнью".

Дуротриги (Durotriges) — древнее кельтское племя на территории Британии. Дуротриги населяли современные Дорсет, южные Сомерсет и Уилтшир, а также восток Девона. Название, вероятно, можно разбить на две части. "Duro", что означает "твердый" или "крепкое место" и широко использовалось для обозначения ранних римских фортов, и "trig", что означает "житель".

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