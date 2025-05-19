Мужчина поднялся на знаменитую гору и обнаружил нечто, о чем никто не говорил (видео)

Мужчина начал подъем на гору Сноудон в Уэльсе до рассвета в надежде на уединение, но обнаружил не природу, а очередь из туристов, которая растянулась по склону почти до вершины.

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Мужчина, отправившийся в восхождение на самую высокую гору Уэльса — Сноудон, был потрясен тем, что его ожидало на вершине: огромная очередь из десятков туристов, выстроившихся в предрассветной темноте.

Турист решил покорить знаменитую вершину в выходные, начав подъем около 4 часов утра, рассчитывая на тишину и уединение. Но вместо этого он столкнулся с толпой таких же ранних восходителей, ожидающих своей очереди к вершинному камню. Ожидание заняло 25 минут.

"Ну, этого мы не ожидали. Я думал, что мы будем одними из немногих, если не единственными, кто окажется на Сноудоне ночью. Я не мог ошибаться сильнее", — подписал он видео.

На кадрах видно, как десятки людей с налобными фонариками продвигаются по маршруту в темноте, выстраиваясь в очередь к вершине. В комментариях под видео подписчики выразили шок и недоумение.

"Сумасшествие. Я был там в понедельник в мае прошлого года — встретил всего человек 10–12 за весь подъем", "Никогда не поднимайтесь на Сноудон в выходные. НИКОГДА", "Отправляйтесь туда зимой в середине недели… там все равно будет 5 или 6 человек, но это будет самое тихое место, которое вы увидите", — писали они.

Издание The Mirror отмечает, что Сноудон, также известная как Yr Wyddfa, возвышается на 1085 метров над уровнем моря и является самой высокой точкой Уэльса. Расположенная в национальном парке Сноудония, гора славится своими живописными маршрутами и ежегодно принимает сотни тысяч туристов. Только в 2022 году ее посетили более 543 тысяч человек. Шесть основных троп ведут к вершине, а также популярный маршрут по Сноудонской горной железной дороге.

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