Чоловік піднявся на знамениту гору і виявив щось, про що ніхто не говорив (відео)

Чоловік почав підйом на гору Сноудон в Уельсі до світанку, сподіваючись на усамітнення, але виявив не природу, а чергу з туристів, яка розтяглася по схилу майже до вершини.

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Чоловік, який вирушив у сходження на найвищу гору Уельсу — Сноудон, був приголомшений тим, що на нього чекало на вершині: величезна черга з десятків туристів, що вишикувалися в досвітній темряві.

Турист вирішив підкорити знамениту вершину у вихідні, почавши підйом близько 4-ї години ранку, розраховуючи на тишу й усамітнення. Але натомість він зіткнувся з натовпом таких самих ранніх альпіністів, які чекали своєї черги до вершинного каменю. Очікування зайняло 25 хвилин.

"Ну, цього ми не очікували. Я думав, що ми будемо одними з небагатьох, якщо не єдиними, хто опиниться на Сноудоні вночі. Я не міг помилятися сильніше", — підписав він відео.

На кадрах видно, як десятки людей із налобними ліхтариками просуваються маршрутом у темряві, шикуючись у чергу до вершини. У коментарях під відео підписники висловили шок і здивування.

"Божевілля. Я був там у понеділок у травні минулого року — зустрів усього людей 10-12 за весь підйом", "Ніколи не піднімайтеся на Сноудон у вихідні. НІКОЛИ", "Вирушайте туди взимку в середині тижня... там однаково буде 5 або 6 осіб, але це буде найтихіше місце, яке ви побачите", — писали вони.

Видання The Mirror зазначає, що Сноудон, також відома як Yr Wyddfa, височіє на 1085 метрів над рівнем моря і є найвищою точкою Уельсу. Розташована в національному парку Сноудонія, гора славиться своїми мальовничими маршрутами і щорічно приймає сотні тисяч туристів. Тільки 2022 року її відвідали понад 543 тисячі осіб. Шість основних стежок ведуть до вершини, а також популярний маршрут Сноудонською гірською залізницею.

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