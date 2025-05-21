Радом с туалетной бумагой: женщина удивилась золотым слиткам в магазине (видео)

Рэйчел Буше из Великобритании не ожидала увидеть инвестиционное золото среди товаров повседневного спроса в супермаркете Costco.

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Об этом пишет What’s The Jam.

Покупательница из Саутгемптона (Великобритания) испытала настоящий шок, когда наткнулась на витрину с золотыми слитками прямо посреди магазина Costco.

34-летняя Рэйчел Буше совершала обычный воскресный поход за покупками 11 мая вместе с партнером и его 15-летней сестрой, когда их внимание привлек запертый чемодан с драгоценным содержимым. Внутри находились настоящие золотые слитки, доступные к покупке. Цена варьировалась от 633 фунта стерлингов (более 35 тысяч гривен) до 8 409 (Более 467 тысяч гривен).

"Я просто стояла в шоке. Думала, это шутка. Кто бы мог подумать, что в магазине, где обычно покупаешь туалетную бумагу оптом, можно встретить настоящие золотые слитки?" — поделилась впечатлениями Рэйчел.

По ее словам, младшая сестра ее партнера даже не поняла, что именно они увидели, и британке пришлось объяснять, что это золото, которое можно покупать в целях последующего заработка, либо просто ради удовольствия от обладания.

"Это было как небольшая выставка сокровищ. Но ведь это Costco", — добавила она с удивлением.

Рэйчел показала золотые слитки в своих соцсетях

На кадрах, которые Рэйчел позже выложила в соцсети, она не только показала сами слитки, но и обратила внимание на другие неожиданно дорогие или необычные товары:

ароматическую свечу за 79,99 фунтов с временем горения до 150 часов;

огромный надувной замок;

полноразмерный бассейн, предназначенный для установки над землей.

Комментаторы также были поражены ассортиментом.

"Когда идешь за булочками, а выходишь с инвестиционным золотом", — написал один пользователь.

К слову, это не первый случай, когда Costco предлагает необычные товары. Сеть магазинов известна тем, что иногда продает бриллианты, ювелирные украшения, а в некоторых странах даже частные самолеты и погребальные услуги.

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