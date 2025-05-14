Одно лицо: семья заперла спальню в съемном доме, найдя картину с "изображением своего сына"

Картина шведского художника Карла Ларссона повергла в ужас семью туристов из Британии. Изображенный на ней ребенок выглядел точь-в-точь как их сын Барни.

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Об этой истории вспоминает издание Daily Star.

Веселое шведское приключение семьи Стивенсонов из Великобритании неожиданно приняло пугающий оборот после того, как они остановились на ночлег в уединенной гостинице типа "постель и завтрак". То, что должно было стать обычной ночевкой после долгой дороги с горнолыжного курорта, обернулось мистическим происшествием, ведь на стене общей столовой семья увидела портрет, на котором был изображен ребенок, поразительно похожий на их сына Барни.

Мама семейства, Дженни, рассказала, что все началось с фразы дочери: "Мама, на стене висит фотография Барни". Сначала она подумала, что это шутка, но, подойдя ближе, оцепенела. Лицо на картине было точной копией ее семилетнего сына. Только длинные светлые волосы отличали изображенного ребенка от Барни.

Изображение картины и мальчика рядом Фото: X (Twitter)

Картина оказалась известным произведением шведского художника Карла Ларссона под названием "Цветы на лугу". На ней изображена маленькая девочка, сидящая среди цветов в соломенной шляпе. Несмотря на это, сходство с мальчиком было настолько сильным, что у родителей возникло ощущение, будто на них смотрит их собственный ребенок, каким-то образом запечатленный в другом времени.

Сам дом также добавлял атмосферы: скрипучие полы, винтажная мебель, слабое освещение. Позже ночью, когда семья уже легла спать, они проснулись от странного и пугающего звука, напоминающего шелест страниц или перетасовку колоды карт. Дженни призналась, что в тот момент почувствовала настоящий страх: "Мы заперли дверь. Было чувство, что в доме кто-то есть… или что-то".

Вид внутри "жуткого" гостевого дома Фото: X (Twitter)

Женщина поделилась своим пережитым в соцсети X (ранее Twitter), сопроводив пост фотографией таинственной картины. Пост быстро разлетелся по сети, набрав тысячи лайков, комментариев и репостов. Пользователи начали делиться теориями: от призраков до параллельных миров.

"Это Барни из 1890-х. Он ждал вас", "Шум — это он пытался выбраться из картины", — писали они.

Барни, к счастью, не испугался, а, наоборот, был очарован вниманием.

"Он даже сказал, что раз теперь он знаменит, можно и не становиться врачом", — смеется мама.

После ночи в "жутком" доме семья уехала на юг страны, не забыв запереть на ночь двери и держать телефоны наготове.

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