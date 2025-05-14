Одне обличчя: сім'я закрила спальню в орендованому будинку, знайшовши картину із "зображенням свого сина"

Картина шведського художника Карла Ларссона жахнула сім'ю туристів із Британії. Зображена на ній дитина виглядала точнісінько як їхній син Барні.

Related video

Про цю історію згадує видання Daily Star.

Весела шведська пригода сім'ї Стівенсонів із Великої Британії несподівано набула лякаючого оберту після того, як вони зупинилися на нічліг у відокремленому готелі типу "ліжко та сніданок". Те, що мало б стати звичайною ночівлею після довгої дороги з гірськолижного курорту, обернулося містичною подією, адже на стіні загальної їдальні сім'я побачила портрет, на якому була зображена дитина, разюче схожа на їхнього сина Барні.

Мама сімейства, Дженні, розповіла, що все почалося з фрази дочки: "Мамо, на стіні висить фотографія Барні". Спочатку вона подумала, що це жарт, але, підійшовши ближче, заціпеніла. Обличчя на картині було точною копією її семирічного сина. Тільки довге світле волосся відрізняло зображену дитину від Барні.

Зображення картини і хлопчика поруч Фото: X (Twitter)

Картина виявилася відомим твором шведського художника Карла Ларссона під назвою "Квіти на лузі". На ній зображена маленька дівчинка, яка сидить серед квітів у солом'яному капелюсі. Попри це, схожість із хлопчиком була настільки сильною, що в батьків виникло відчуття, ніби на них дивиться їхня власна дитина, якимось чином закарбована в іншому часі.

Сам будинок також додавав атмосфери: скрипуча підлога, вінтажні меблі, слабке освітлення. Пізніше вночі, коли сім'я вже лягла спати, вони прокинулися від дивного і страшного звуку, що нагадував шелест сторінок або перетасування колоди карт. Дженні зізналася, що в той момент відчула справжній страх: "Ми замкнули двері. Було відчуття, що в будинку хтось є... або щось".

Вид усередині "моторошного" гостьового будинку Фото: X (Twitter)

Жінка поділилася своїм пережитим у соцмережі X (раніше Twitter), супроводивши пост фотографією таємничої картини. Пост швидко розлетівся мережею, набравши тисячі лайків, коментарів і репостів. Користувачі почали ділитися теоріями: від привидів до паралельних світів.

"Це Барні з 1890-х. Він чекав на вас", "Шум — це він намагався вибратися з картини", — писали вони.

Барні, на щастя, не злякався, а, навпаки, був зачарований увагою.

"Він навіть сказав, що раз тепер він знаменитий, можна і не ставати лікарем", — сміється мама.

Після ночі в "моторошному" будинку сім'я поїхала на південь країни, не забувши замкнути на ніч двері й тримати телефони напоготові.

Раніше Фокус повідомляв, що перелякана жінка виявила під будинком лігво змій. Житловий будинок на ранчо, в якому живе сім'я Келлі Філліпс, перетворився на "житло вужів". Подружжя знаходить рептилій щотижня.

Також стало відомо, що старовинний вагон перетворили назатишний будинок для 5 осіб. У штаті Мен (США) на продаж виставлено унікальне житло. Об'єкт з історією, вінтажним інтер'єром і видом на лісисту місцевість зі струмком, оцінюється в $129 000.