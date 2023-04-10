Одне лице: родина знайшла "картину із зображенням свого сина" в орендованому будинку (фото)

Сім'я Стівенсонів, яка пізно ввечері поверталася з відпочинку, змушена була зупинитися на ніч у старомодному будинку. Сівши за стіл у спільній їдальні вони помітили, що щось не так. Зі стіни на них дивилося знайоме обличчя їхнього сина.

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Сім'я Стівенсонів була трохи налякана, знайшовши картину із зображенням дитини, дуже схожої на їхнього сина. Про це повідомляє The Mirror.

Стівенсонам, які переїхали до Швеції з Великобританії два роки тому, потрібно було зробити зупинку під час довгої дороги додому після їхньої першої лижної подорожі країною. Мама Дженні Стівенсон пояснила, що вони поверталися додому з відпочинку, коли зупинилася на ніч в орендованому будинку.

Вони прибули до пансіону пізно ввечері та готувалася сісти за стіл у спільній їдальні, коли помітили, що щось не так.

"Моя дочка просто сказала, що на стіні висить малюнок із Барні", — згадує Дженні.

Мати трьох дітей придивилася уважніше, і виявила картину із зображенням дитини, яку можна прийняти за її семирічного сина.

Сім'я помітила знайоме обличчя, що дивилося на них зі стіни Фото: brit

Насправді на картині шведського художника Карла Ларссона зображена маленька дівчинка, але вона на диво схожа на малюка, за винятком довгого волосся.

Видання зазначає, що Дженні та її чоловіка не надто налякала картина "Квіти на лузі", але дивні думки все ж таки приходили на думку, адже вони зупинилися в старомодному будинку зі скрипучою підлогою. Хлопчику все це здалося кумедним.

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