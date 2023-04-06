Не могли повірити: у сім'ї вперше за 138 років народилася дівчинка (фото)

Пара розповіла, що це перша дівчинка у родині батька з 1985 року. Коли чоловік розповів своїй дружині про те, що у його сім'ї понад 130 років не народжувалися дівчатка, вона не повірила йому.

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17 березня у Керолін та Ендрю Кларк із Мічигану (США) народилася донька. Здавалося б, нічого незвичайного, але це перша дівчинка у сімействі чоловіка за 138 років. Немовля назвали Одрі. Про це повідомляє Daily mail.

Керолін Кларк розповіла, що вони були приємно вражені, коли дізналися, що у них народиться дочка. Особливо після того, як її чоловік розкрив унікальну гендерну історію своєї родини. Американка вперше дізналася про те, що у родині Ендрю не було дівчинки понад 130 років, коли вони почали зустрічатись. Спочатку вона навіть не повірила йому.

"Я попросила його батьків підтвердити цю інформацію, і вони сказали: "О, так, у нас не було дівчинки по прямій лінії". У нього були дядьки та двоюрідні брати, у яких були дівчатка, але в його родоводі не було жодного", — поділилася вона.

Американка вперше дізналася про те, що в родині Ендрю не було дівчинки понад 130 років, коли вони почали зустрічатись Фото: Daily Mail

Народження першої дочки за 14 десятиліть було ще солодшим, тому що в січні 2021 року в Керолін стався трагічний викидень. Американка зазначила, що коли вони довідалися, про вагітність то були у нестямі від щастя. Пара була щаслива, що у них буде здорова дитина і їм було байдуже, хлопчик це буде чи дівчинка.

"Те, що це була донька, стало просто вишнею на торті", — додала Керолін.

Раніше Фокус писав, що у США медсестра дізналася про свою вагітність під час пологів. Американка Шелбі Бентлі стверджує, що під час вагітності все було нормально, попри те, що вона трохи додала у вазі.

Також повідомлялося, що жінка дізналася про вагітність, народивши дочку вдома в ліжку. Емілі Грем тричі каталася на найшвидших американських гірках у Флориді, де її розганяли до швидкості 70 миль на годину за 2,4 секунди, і вона не знала, що знаходиться на шостому місяці вагітності.