Не могли поверить: в семье впервые за 138 лет родилась девочка (фото)

Пара рассказала, что это первая девочка в семействе отца с 1985 года. Когда мужчина рассказал своей жене о том, что в его семье более 130 лет не рождались девочки, она не поверила ему.

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17 марта у Кэролин и Эндрю Кларков из Мичигана (США) родилась дочь. Казалось бы, ничего необычного, но это первая девочка в семействе мужчины за 138 лет. Малышку назвали Одри. Об этом сообщает Daily mail.

Кэролин Кларк рассказала, что они были приятно удивлены, когда узнали, что у них родится дочь. Особенно после того как ее муж раскрыл уникальную гендерную историю своей семьи. Американка впервые узнала о том, что в семье Эндрю не было девочки более 130 лет, когда они начали встречаться. Вначале она даже не поверила ему.

"Я попросила его родителей подтвердить эту информацию, и они сказали: "О, да, у нас не было девочки по прямой линии". У него были дяди и двоюродные братья, у которых были девочки, но в его родословной не было ни одной", – поделилась она.

Американка впервые узнала о том, что в семье Эндрю не было девочки более 130 лет, когда они начали встречаться Фото: Daily Mail

Рождение первой дочери за 14 десятилетий было еще слаще, потому что в январе 2021 года у Кэролин случился трагический выкидыш. Американка отметила, что когда они узнали, о беременности то были вне себя от счастья. Пара была счастлива, что у них будет здоровый ребенок и им было все равно, мальчик это будет или девочка.

"То, что это была дочка, стало просто вишенкой на торте", — добавила Кэролин

Ранее Фокус писал, что в США медсестра узнала о своей беременности во время родов. Американка Шелби Бентли утверждает, что во время беременности все было нормально, несмотря на то, что она немного прибавила в весе.

Также сообщалось, что женщина узнала о беременности, родив дочь дома в постели. Эмили Грэм трижды каталась на самых быстрых американских горках во Флориде, где ее разгоняли до скорости 70 миль в час за 2,4 секунды, и при этом она не знала, что находится на шестом месяце беременности.