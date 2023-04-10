Одно лицо: семья обнаружила "картину с изображением своего сына" в съемном доме (фото)
Семья Стивенсонов, которая поздно вечером возвращалась из отдыха, была вынуждена остановиться на ночь в старомодном доме. Сев за стол в общей столовой они заметили, что что-то не так. Со стены на них смотрело знакомое лицо их сына.
Семья Стивенсонов была немного напугана, обнаружив картину с изображением ребенка, очень похожего на их сына. Об этом сообщает The Mirror.
Стивенсонам, переехавшим в Швецию из Великобритании два года назад, нужно было сделать остановку во время долгой дороги домой после их первого лыжного путешествия по стране. Мама Дженни Стивенсон объяснила, что они возвращались домой с отдыха, когда остановилась на ночь в съемном доме.
Они прибыли в пансион поздно вечером и готовилась сесть за стол в общей столовой, когда заметили, что что-то не так.
"Моя дочь просто сказала, что на стене висит рисунок с Барни", — вспоминает Дженни.
Мать троих детей присмотрелась повнимательнее, и обнаружила картину с изображением ребенка, которого можно принять за ее семилетнего сына.
На самом деле на картине шведского художника Карла Ларссона изображена маленькая девочка, но она удивительно похожа на малыша, за исключением длинных волос.
Издание отмечает, что Дженни и ее мужа не слишком напугала картина "Цветы на лугу", но странные мысли все же приходили на ум, ведь они остановились в старомодном доме со скрипучими полами. Мальчику все это показалось забавным.
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