Одно лицо: семья обнаружила "картину с изображением своего сына" в съемном доме (фото)

Семья Стивенсонов, которая поздно вечером возвращалась из отдыха, была вынуждена остановиться на ночь в старомодном доме. Сев за стол в общей столовой они заметили, что что-то не так. Со стены на них смотрело знакомое лицо их сына.

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Семья Стивенсонов была немного напугана, обнаружив картину с изображением ребенка, очень похожего на их сына. Об этом сообщает The Mirror.

Стивенсонам, переехавшим в Швецию из Великобритании два года назад, нужно было сделать остановку во время долгой дороги домой после их первого лыжного путешествия по стране. Мама Дженни Стивенсон объяснила, что они возвращались домой с отдыха, когда остановилась на ночь в съемном доме.

Они прибыли в пансион поздно вечером и готовилась сесть за стол в общей столовой, когда заметили, что что-то не так.

"Моя дочь просто сказала, что на стене висит рисунок с Барни", — вспоминает Дженни.

Мать троих детей присмотрелась повнимательнее, и обнаружила картину с изображением ребенка, которого можно принять за ее семилетнего сына.

Семья заметила знакомое лицо, смотрящее на них со стены Фото: The Mirror

На самом деле на картине шведского художника Карла Ларссона изображена маленькая девочка, но она удивительно похожа на малыша, за исключением длинных волос.

Издание отмечает, что Дженни и ее мужа не слишком напугала картина "Цветы на лугу", но странные мысли все же приходили на ум, ведь они остановились в старомодном доме со скрипучими полами. Мальчику все это показалось забавным.

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