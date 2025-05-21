Поруч із туалетним папером: жінка здивувалася золотим зливкам у магазині (відео)

Рейчел Буше з Великої Британії не очікувала побачити інвестиційне золото серед товарів повсякденного попиту в супермаркеті Costco.

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Про це пише What's The Jam.

Покупець із Саутгемптона (Велика Британія) зазнала справжнього шоку, коли натрапила на вітрину із золотими злитками просто посеред магазину Costco.

34-річна Рейчел Буше здійснювала звичайний недільний похід за покупками 11 травня разом із партнером і його 15-річною сестрою, коли їхню увагу привернула замкнена валіза з дорогоцінним вмістом. Усередині були справжні золоті злитки, доступні до купівлі. Ціна варіювалася від 633 фунти стерлінгів (понад 35 тисяч гривень) до 8 409 (понад 467 тисяч гривень).

"Я просто стояла в шоці. Думала, це жарт. Хто б міг подумати, що в магазині, де зазвичай купуєш туалетний папір оптом, можна зустріти справжні золоті злитки?" — поділилася враженнями Рейчел.

За її словами, молодша сестра її партнера навіть не зрозуміла, що саме вони побачили, і британці довелося пояснювати, що це золото, яке можна купувати з метою подальшого заробітку, або просто заради задоволення від володіння.

"Це було як невелика виставка скарбів. Але ж це Costco", — додала вона з подивом.

Рейчел показала золоті злитки у своїх соцмережах

На кадрах, які Рейчел пізніше виклала в соцмережі, вона не тільки показала самі злитки, а й звернула увагу на інші несподівано дорогі або незвичайні товари:

ароматичну свічку за 79,99 фунта з часом горіння до 150 годин;

величезний надувний замок;

повнорозмірний басейн, призначений для встановлення над землею.

Коментатори також були вражені асортиментом.

"Коли йдеш за булочками, а виходиш з інвестиційним золотом", — написав один користувач.

До слова, це не перший випадок, коли Costco пропонує незвичайні товари. Мережа магазинів відома тим, що іноді продає діаманти, ювелірні прикраси, а в деяких країнах навіть приватні літаки й похоронні послуги.

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