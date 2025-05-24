Антиквар знайшов столітню пляшку Coca-Cola і дізнався її справжню ціну (фото)

Колекціонер натрапив на унікальну запечатану пляшку Coca-Cola більш ніж столітньої давності. Через роки він купив її за $75, і тепер предмет може коштувати в десятки разів більше.

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Колекціонер антикваріату, відомий на Reddit під ніком u/partyjam3, розповів неймовірну історію про те, як одна стара пляшка Coca-Cola перетворилася на його найцінніший скарб.

Чоловік зі США випадково виявив посудину з напоєм, яка, ймовірно, датується початком 1900-х років. Через роки вона може виявитися справжнім музейним експонатом. Усе почалося два роки тому, коли він помітив незвичайну запечатану пляшку в антикварній крамниці у Флориді. Тоді він не міг дозволити собі витратити 100 доларів і обмежився лише фотографією.

Однак через деякий час, опинившись на екскурсії в музеї World of Coca-Cola в Атланті, він показав знімок гіду. Той був приголомшений: найстаріша пляшка в експозиції музею датувалася лише 1940-ми. Це означало, що у користувача може бути в руках справжній артефакт з історичною цінністю.

Кілька років потому чоловік повернувся в той самий магазин і, на свій подив, знайшов пляшку все ще на місці. Він домовився про купівлю за 75 доларів і поділився своєю знахідкою в соцмережах.

Експерт думає, що пляшка може коштувати від 1000 доларів і вище Фото: Reddit

Бажаючи дізнатися більше, американець представив пляшку експертам шоу Antiques Roadshow. Оцінювач зізнався, що не знайшов нічого порівнянного у своїй базі й дав лише приблизну оцінку — від 1000 доларів і вище, особливо якщо пляшка потрапить на аукціон. Головним фактором стала її унікальність: виріб не було розкрито понад століття.

Віцепрезидент Клубу колекціонерів Coca-Cola Ден Дін підтвердив, що такі пляшки з прямими стінками справді виробляли до появи сучасної фірмової форми. Особливо рідкісними вважаються екземпляри з оригінальною закупоркою і позначенням міста на склі.

За словами Діна, за правильних обставин така знахідка може коштувати близько 500 доларів, однак наявність оригінального вмісту всередині робить її особливо привабливою для нішевих колекціонерів — а отже, ціна може зрости в рази.

Користувачі Reddit підтримали колекціонера.

"Це неймовірно! Запечатана пляшка Coca-Cola початку XX століття — справжній скарб", "Її місце в музеї, однозначно", "Напишіть листа кому-небудь із відділу маркетингу Coca-Cola або музею і запитайте, чи не хочуть вони у вас його купити", — написали вони.

Тепер чоловік шукає фахівців, які допоможуть йому з офіційною оцінкою, і сподівається, що його знахідка отримає визнання у світі антикваріату.

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