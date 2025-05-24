Антиквар нашел столетнюю бутылку Coca-Cola и узнал ее настоящую цену (фото)

Коллекционер наткнулся на уникальную запечатанную бутылку Coca-Cola более чем столетней давности. Спустя годы он купил ее за $75, и теперь предмет может стоить в десятки раз больше.

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Коллекционер антиквариата, известный на Reddit под ником u/partyjam3, рассказал невероятную историю о том, как одна старая бутылка Coca-Cola превратилась в его самое ценное сокровище.

Мужчина из США случайно обнаружил сосуд с напитком, предположительно датируемый началом 1900-х годов. Спустя годы он может оказаться настоящим музейным экспонатом. Все началось два года назад, когда он заметил необычную запечатанную бутылку в антикварной лавке во Флориде. Тогда он не мог позволить себе потратить 100 долларов и ограничился лишь фотографией.

Однако спустя время, оказавшись на экскурсии в музее World of Coca-Cola в Атланте, он показал снимок гиду. Тот был потрясен: самая старая бутылка в экспозиции музея датировалась лишь 1940-ми. Это означало, что у пользователя может быть в руках подлинный артефакт с исторической ценностью.

Несколько лет спустя мужчина вернулся в тот же магазин и, к своему удивлению, нашел бутылку все еще на месте. Он договорился о покупке за 75 долларов и поделился своей находкой в соцсетях.

Эксперт думает, что бутылка может стоить от 1000 долларов и выше Фото: Reddit

Желая узнать больше, американец представил бутылку экспертам шоу Antiques Roadshow. Оценщик признался, что не нашел ничего сравнимого в своей базе и дал лишь примерную оценку — от 1000 долларов и выше, особенно если бутылка попадет на аукцион. Главным фактором стала ее уникальность: изделие не было вскрыто более века.

Вице-президент Клуба коллекционеров Coca-Cola Дэн Дин подтвердил, что такие бутылки с прямыми стенками действительно производились до появления современной фирменной формы. Особенно редкими считаются экземпляры с оригинальной закупоркой и обозначением города на стекле.

По словам Дина, при правильных обстоятельствах такая находка может стоить около 500 долларов, однако наличие оригинального содержимого внутри делает ее особенно привлекательной для нишевых коллекционеров — а значит, цена может вырасти в разы.

Пользователи Reddit поддержали коллекционера.

"Это невероятно! Запечатанная бутылка Coca-Cola начала XX века — настоящее сокровище", "Ее место в музее, однозначно", "Напишите письмо кому-нибудь из отдела маркетинга Coca-Cola или музея и спросите, не хотят ли они у вас его купить", — написали они.

Теперь мужчина ищет специалистов, которые помогут ему с официальной оценкой, и надеется, что его находка получит признание в мире антиквариата.

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