"Ого": реакция мужа на внезапное преображение жены стала хитом соцсетей (видео)

Ченнинг Минчью просто хотела сделать сюрприз мужу, примерив наряд для фотосессии к годовщине. Но ее видео с искренней реакцией Джейдена стало вирусным.

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Супружеская пара поделилась соответствующим видео в TikTok.

Когда Ченнинг Минчью решила примерить новый, непривычный для себя наряд к юбилейной фотосессии, она не ожидала, что реакция ее мужа Джейдена не только тронет ее до слез, но и покорит миллионы пользователей соцсетей. Видео собрало более 954 тысяч просмотров, став символом искренней любви и поддержки в отношениях.

Супруги вместе уже почти десять лет. В ролике Ченнинг в красивом, ярком наряде встречает вернувшегося домой мужа. Он сначала выглядывает из-за двери, замирает в изумлении, а затем с криком "Ого!" врывается в комнату, театрально падает на пол, а позже скатывается с кровати и признается: "Ого! Я буквально одержим тобой. Да, да. Буквально".

В подписи к видео Ченнинг с юмором отметила: "Реакция моего на наряд, выходящий за рамки моей зоны комфорта". Она призналась, что редко наряжается, предпочитая расслабленный стиль.

Ченнинг рассказала, что выбрала наряд для предстоящей студийной фотосессии по случаю 10-летия их брака и решила сохранить его в секрете, чтобы сделать Джейдену сюрприз.

"Я знала, что он оценит, но его реакция превзошла все мои ожидания", — поделилась она.

Джейден же признался, что его восторг был абсолютно искренним.

"Она всегда выглядит прекрасно, но в тот день просто поразила меня. Я человек громкий, эмоциональный — вот так я проявляю любовь", — сказал он.

Пара отметила, что такое проявление чувств и есть основа их крепких отношений.

"Джейден всегда первым замечает все новое — макияж, одежду, даже смену прически. Он делает это искренне, и я чувствую себя особенной", — добавила Ченнинг.

Видео вызвало шквал теплых комментариев, а пользователи TikTok делились своими историями любви, вдохновленные искренностью Минчью. Многие отметили, что хотели бы видеть в своих отношениях ту же легкость, радость и поддержку.

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