Супруги ошеломлены, узнав, что священник, который их поженил, теперь Папа Римский (фото)

Пара из пригорода Чикаго (США) была потрясена, узнав, что священник, венчавший их в 2014 году, стал новым Папой Римским. Роберт Прево, ранее известный как "отец Боб", ныне Папа Лев XIV, специально прилетел из Перу, чтобы провести их церемонию.

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Об этом пишет People.

Когда Хизер и Доминик Ярох поженились летом 2014 года в скромной часовне Святой Риты в Чикаго (США), они и представить не могли, что священник, совершивший обряд, через десятилетие станет Папой Римским. Однако именно это и произошло. "Отец Боб", он же Роберт Прево, а теперь Папа Лев XIV, был тем самым человеком, который провел их церемонию.

Новость о неожиданном восхождении Папы Льва XIV на Святой Престол застала пару врасплох во время похода. Сестра Хизер позвонила, чтобы сообщить ошеломляющее известие: "У нас новый Папа! И это — отец Боб!"

"Мы с мужем сразу расплакались. Это были слезы радости. Хотела бы я, чтобы мой папа был жив и увидел это. Он и отец Боб были друзьями с 1980-х", — вспоминает американка.

В день свадьбы будущий понтифик специально прилетел из Перу — ради покойного отца невесты, Эда Шмита.

Хизер Шмит-Ярох и Доминик Ярох поженились в 2014 году под руководством Папы Льва XIV Фото: People

После церемонии он сразу же вернулся к миссионерской работе в Южной Америке. Сюрприз во время церемонии удался: никто из гостей даже не догадывался, кто будет венчать молодоженов, пока тот не вошел в часовню перед 75 приглашенными.

"Каковы шансы? Один на миллион! Могу с гордостью сказать, что меня поженил Папа", — говорит Доминик. Единственное, о чем он жалеет, что не пригласил его на свадебную вечеринку.

"Я бы выпил с ним коктейль", — отметил он.

С тех пор, как новость об избрании Папы облетела мир, телефоны пары не умолкают.

"Все выходные были как в тумане. Нам звонят, пишут, поздравляют. А моя тетя вообще заявила, что я теперь знаменитость", — смеется Доминик.

Ранее Фокус сообщал, что лев "ворвался" на свадьбу влюбленной пары. Во Флориде (США) влюбленные отпраздновали свадьбу в зоопарке, где неожиданным гостем на церемонии стал опасный зверь, наблюдавший за гостями сквозь стекло нового вольера.

Также стало известно, что жених и невеста не испугались надвигающегося торнадо и сыграли свадьбу на улице. Когда над свадебной церемонией в Теннесси (США) разразился шторм, фотограф Пейдж Хиггинс-Миллер не упустила шанс сделать потрясающие снимки, которые позже взорвали соцсети.