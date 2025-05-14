Подружжя приголомшене, дізнавшись, що священик, який їх одружив, тепер Папа Римський (фото)

Пара з передмістя Чикаго (США) була приголомшена, дізнавшись, що священик, який вінчав їх 2014 року, став новим Папою Римським. Роберт Прево, раніше відомий як "батько Боб", нині Папа Лев XIV, спеціально прилетів із Перу, щоб провести їхню церемонію.

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Про це пише People.

Коли Гізер і Домінік Ярох одружилися влітку 2014 року в скромній каплиці Святої Рити в Чикаго (США), вони й уявити не могли, що священик, який здійснив обряд, за десятиліття стане Папою Римським. Однак саме це і сталося. "Отець Боб", він же Роберт Прево, а тепер Папа Лев XIV, був тією самою людиною, яка провела їхню церемонію.

Новина про несподіване сходження Папи Лева XIV на Святий Престол застала пару зненацька під час походу. Сестра Гізер зателефонувала, щоб повідомити приголомшливу звістку: "У нас новий Папа! І це — отець Боб!"

"Ми з чоловіком одразу розплакалися. Це були сльози радості. Хотіла б я, щоб мій тато був живий і побачив це. Він і батько Боб були друзями з 1980-х", — згадує американка.

У день весілля майбутній понтифік спеціально прилетів з Перу — заради покійного батька нареченої, Еда Шміта.

Гізер Шміт-Ярох і Домінік Ярох одружилися 2014 року під проводом Папи Лева XIV Фото: People

Після церемонії він одразу ж повернувся до місіонерської роботи в Південній Америці. Сюрприз під час церемонії вдався: ніхто з гостей навіть не здогадувався, хто вінчатиме молодят, доки той не увійшов до каплиці перед 75 запрошеними.

"Які шанси? Один на мільйон! Можу з гордістю сказати, що мене одружив Папа", — каже Домінік. Єдине, про що він шкодує, що не запросив його на весільну вечірку.

"Я б випив із ним коктейль", — зазначив він.

Відтоді, як новина про обрання Папи облетіла світ, телефони пари не замовкають.

"Усі вихідні були як у тумані. Нам телефонують, пишуть, вітають. А моя тітка взагалі заявила, що я тепер знаменитість", — сміється Домінік.

Раніше Фокус повідомляв, що лев "увірвався" на весілля закоханої пари. У Флориді (США) закохані відсвяткували весілля в зоопарку, де несподіваним гостем на церемонії став небезпечний звір, який спостерігав за гостями крізь скло нового вольєра.

Також стало відомо, що наречений і наречена не злякалися торнадо і зіграли весілля на вулиці. Коли над весільною церемонією в Теннессі (США) вибухнув шторм, фотографка Пейдж Гіггінс-Міллер не упустила шанс зробити приголомшливі знімки, які пізніше підірвали соцмережі.