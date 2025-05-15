"Ого": реакція чоловіка на раптове перетворення дружини стала хітом соцмереж (відео)

Ченнінг Мінчью просто хотіла зробити сюрприз чоловікові, примірявши вбрання для фотосесії до річниці. Але її відео зі щирою реакцією Джейдена стало вірусним.

Related video

Подружня пара поділилася відповідним відео в TikTok.

Коли Ченнінг Мін'ю вирішила приміряти нове, незвичне для себе вбрання до ювілейної фотосесії, вона не очікувала, що реакція її чоловіка Джейдена не тільки зачепить її до сліз, а й підкорить мільйони користувачів соцмереж. Відео зібрало понад 954 тисячі переглядів, ставши символом щирої любові та підтримки у стосунках.

Подружжя разом уже майже десять років. У ролику Ченнінг у красивому, яскравому вбранні зустрічає чоловіка, який повернувся додому. Він спочатку визирає з-за дверей, завмирає в подиві, а потім з криком "Ого!" вривається в кімнату, театрально падає на підлогу, а пізніше скочується з ліжка і зізнається: "Ого! Я буквально одержимий тобою. Так, так. Буквально".

У підписі до відео Ченнінг з гумором зазначила: "Реакція мого на вбрання, що виходить за рамки моєї зони комфорту". Вона зізналася, що рідко вбирається, віддаючи перевагу розслабленому стилю.

Ченнінг розповіла, що вибрала вбрання для майбутньої студійної фотосесії з нагоди 10-річчя їхнього шлюбу і вирішила зберегти його в секреті, щоб зробити Джейдену сюрприз.

"Я знала, що він оцінить, але його реакція перевершила всі мої очікування", — поділилася вона.

Джейден же зізнався, що його захоплення було абсолютно щирим.

"Вона завжди має прекрасний вигляд, але того дня просто вразила мене. Я людина гучна, емоційна — ось так я проявляю любов", — сказав він.

Пара зазначила, що такий прояв почуттів і є основою їхніх міцних стосунків.

"Джейден завжди першим помічає все нове — макіяж, одяг, навіть зміну зачіски. Він робить це щиро, і я почуваюся особливою", — додала Ченнінг.

Відео викликало шквал теплих коментарів, а користувачі TikTok ділилися своїми історіями кохання, натхненні щирістю Мін'ю. Багато хто зазначив, що хотіли б бачити у своїх стосунках ту саму легкість, радість і підтримку.

Раніше Фокус повідомляв, що подружжя зі США було приголомшене, дізнавшись, що священик, який їх одружив, тепер Папа Римський. Роберт Прево, раніше відомий як "батько Боб", нині Папа Лев XIV, спеціально прилетів з Перу, щоб провести їхню церемонію.

Також стало відомо, що наречений і наречена не злякалися торнадо і зіграли весілля на вулиці. Коли над весільною церемонією в Теннессі (США) вибухнув шторм, фотографка Пейдж Гіггінс-Міллер не упустила шанс зробити приголомшливі знімки, які пізніше підірвали соцмережі.