"Сбежал бы": мужчина рассказал о преображении холостяцкой квартиры после переезда жены

Житель Портленда (США) показал, как изменилась его квартира после свадьбы. Его супруга заполнила все пространство сотнями растений, превратив дом в настоящий оазис.

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Мужчина поделился в Reddit впечатляющим преображением своей холостяцкой квартиры после свадьбы. Многие пользователи признались, что едва узнали это пространство.

Житель Портленда (штат Орегон, США) выложил серию снимков под заголовком: "До и после женитьбы на девушке с небольшим увлечением растениями". Первая фотография показывает типичную холостяцкую гостиную со светлым диваном, креслом, лампой, аккуратным ковром и минимумом аксессуаров. Все было чисто, организованно и функционально.

Однако на снимке "после" комната изменилась до неузнаваемости. Повсюду были растения: маленькие и большие, в горшках, плетеных корзинах и подвесных конструкциях. Пол, стены, подоконники и даже мебель оказались буквально поглощены зеленью.

Гостиная до переезда девушки Фото: Reddit Гостиная после переезда девушки Фото: Reddit

Оказалось, жена автора не ограничилась одной комнатой. Другие фотографии демонстрируют аналогичные изменения в прихожей, кухне и даже возле пианино.

Неудивительно, что пост вызвал бурную реакцию. Некоторые пользователи были в восторге.

"Я не любитель растений, но это шикарно. Пространство ожило", "У вас вкус, а у вашей жены — настоящее художественное чутье", — писали они.

Но нашлись и скептики.

"Это уже не квартира, а джунгли. Я сбежал бы", — написал один из комментаторов.

Кухня до переезда девушки Фото: Reddit Кухня после переезда девушки Фото: Reddit

Несмотря на смешанную реакцию, сам автор поста ни капли не жалеет. Он рассказал, что полностью счастлив в своем "зеленом доме".

"Она — любовь всей моей жизни. Мне нравится быть окруженным тропическими растениями, и я в восхищении от того, как легко она заботится о жизни вокруг себя", — добавил он.

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