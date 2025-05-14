"Втік би": чоловік розповів про перетворення холостяцької квартири після переїзду дружини

Житель Портленда (США) показав, як змінилася його квартира після весілля. Його дружина заповнила весь простір сотнями рослин, перетворивши будинок на справжній оазис.

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Чоловік поділився в Reddit вражаючим перетворенням своєї холостяцької квартири після весілля. Багато користувачів зізналися, що ледь впізнали цей простір.

Житель Портленда (штат Орегон, США) виклав серію знімків під заголовком: "До і після одруження з дівчиною з невеликим захопленням рослинами". Перша фотографія показує типову холостяцьку вітальню зі світлим диваном, кріслом, лампою, акуратним килимом і мінімумом аксесуарів. Усе було чисто, організовано і функціонально.

Однак на знімку "після" кімната змінилася до невпізнання. Всюди були рослини: маленькі й великі, в горщиках, плетених кошиках і підвісних конструкціях. Підлога, стіни, підвіконня і навіть меблі виявилися буквально поглинені зеленню.

Вітальня до переїзду дівчини Фото: Reddit Вітальня після переїзду дівчини Фото: Reddit

Виявилося, дружина автора не обмежилася однією кімнатою. Інші фотографії демонструють аналогічні зміни в передпокої, кухні та навіть біля піаніно.

Не дивно, що пост викликав бурхливу реакцію. Деякі користувачі були в захваті.

"Я не любитель рослин, але це шикарно. Простір ожив", "У вас смак, а у вашої дружини — справжнє художнє чуття", — писали вони.

Але знайшлися і скептики.

"Це вже не квартира, а джунглі. Я втік би", — написав один із коментаторів.

Кухня до переїзду дівчини Фото: Reddit Кухня після переїзду дівчини Фото: Reddit

Попри змішану реакцію, сам автор поста ні краплі не шкодує. Він розповів, що повністю щасливий у своєму "зеленому будинку".

"Вона — кохання всього мого життя. Мені подобається бути оточеним тропічними рослинами, і я в захопленні від того, як легко вона піклується про життя навколо себе", — додав він.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчата облаштували квартиру дешевими речами з розпродажу. Дві сестри з Флориди (США) довели, що навіть з обмеженим бюджетом можна створити стильний інтер'єр. Їхній проєкт на 350 доларів став вірусним у соцмережах.

Також стало відомо, що старовинний вагон перетворили назатишний будинок для 5 осіб. У штаті Мен (США) на продаж виставлено унікальне житло. Об'єкт з історією, вінтажним інтер'єром і видом на лісисту місцевість зі струмком, оцінюється в $129 000.