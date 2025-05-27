Мужчина купил воду в одном из самых дорогих магазинов мира и был поражен ее ценой (видео)

В Калифорнийском супермаркете Erewhon бутылка воды стоит 25 фунтов, а лед к ней еще 35. Блогер Карми Селлитто, у которого почти миллион подписчиков, решил попробовать "роскошь на вкус" и остался в недоумении.

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Блогер поделился своей покупкой в одном из своих последних видео в TikTok.

Один из самых обсуждаемых обзоров на еду и продукты питания в TikTok последних дней стала дегустация бутилированной воды и льда стоимостью 60 фунтов стерлингов (примерно 3 400 гривен) из люксового супермаркета Erewhon Market, расположенного в Калифорнии (США). Блогер Карми Селлитто решился на покупку ради эксперимента, и вызвал ажиотаж среди пользователей соцсетей.

Мужчина, известный своими необычными обзорами, опубликовал видео, где он демонстрирует ледяной шар и бутылку воды за десятки фунтов. Он делает глоток и с сарказмом отмечает: "На вкус — как обычная вода из под крана". Его друг добавил: "Это было здорово, приятель", но публика в комментариях отреагировала с возмущением.

"60 фунтов за воду и лед? Это абсурд", "Даже если бы я был миллиардером, я бы не купил это", "Это социальный эксперимент, а не супермаркет", — недоумевали они.

Некоторые, однако, встали на защиту магазина.

"Она действительно вкуснее обычной воды", "Многие критикуют, не попробовав. Вода стоит своих денег", — писали они.

Но больше всего пользователей задело то, что напиток за такую сумму был подан в пластиковом стакане.

"60 фунтов — и никакого хрустального бокала? Это преступление" — пишут в комментариях.

Супермаркет Erewhon давно стал культовым местом в США: здесь закупаются звезды, блогеры и поклонники полезных продуктов. Цены высоки, но покупатели отдают деньги не только за покупки, но и за бренд, атмосферу и статус.

Ранее Фокус сообщал, что антиквар нашел столетнюю бутылку Coca-Cola и узнал ее настоящую цену. Спустя годы он купил ее за $75, и теперь предмет может стоить в десятки раз больше.

Также стало известно, что художник продал невидимую скульптуру за $18 000. Покупатель получил лишь сертификат подлинности и воображаемый объект, якобы состоящий из воздуха и духа.