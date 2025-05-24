Женщина нашла золото на полке обычного супермаркета: как это произошло (фото)

34-летняя Рэйчел Баучер из Саутгемптона во время обычного шопинга в супермаркете Costco наткнулась на настоящее золото, которое продавалось в отделе с элитными товарами. Женщина была поражена, ведь раньше такого никогда не видела в обычном магазине.

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Об этом пишет издание What's The Jam.

Необычная ситуация произошла в Великобритании: Рэйчел Баучер пришла в супермаркет Costco вместе с любимым и его 15-летней сестрой. Во время закупов между рядами они случайно наткнулись на стенд с золотыми слитками, которые выставили на продажу в футлярах. Самый дешевый стоил примерно $850, а самый дорогой — более $11 тысяч.

Золото в супермаркете

"Я не думаю, что когда-либо раньше видела золотой слиток. Была шокирована, что их продают в Costco", — поделилась впечатлениями Рэйчел. Ее спутница, 15-летняя девочка, не сразу поняла, что это за товар, поэтому женщине пришлось объяснять, что золото в супермаркете — довольно редкое явление.

Золото в супермаркете Фото: Rachel Boucher

Сообщается, что такие акции стали новым трендом для некоторых супермаркетов, они стремятся привлечь покупателей не только товарами первой необходимости, но и инвестиционными.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о жителе австралийского штата Виктория, который с помощью недорогого металлоискателя нашел в так называемом "золотом треугольнике" слиток весом 4,6 кг.

Кроме того, мы писали о стюардессе, которую арестовали за попытку контрабанды почти одного килограмма золота. Перед рейсом из Маската (Оман) в Каннур (Индия) она спрятала драгоценный металл в собственном теле.