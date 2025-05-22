Чоловік відкопав на городі 150 тонн золота, але залишився ні з чим: що сталося (фото)

52-річний Мішель Дюпон з регіону Овернь знайшов на своїй землі родовище золота вартістю близько 320 мільярдів гривень, однак не зможе цим скористатися через французьке законодавство.

Related video

Про це повідомляє видання La Grada Online.

Французький фермер зробив відкриття, яке могло б змінити його життя назавжди, але йому помішав закон. Мішель Дюпон з регіону Овернь випадково знайшов на своїй ділянці золоте родовище, яке, за попередніми оцінками, може вміщати до 150 тонн дорогоцінного металу.

Це трапилося під час звичайного огляду. "Я просто перевіряв територію і помітив незвичайний блиск у струмку. Коли почав копати, то не повірив власним очам", — розповів 52-річний фермер.

Мільярдні прибутки

Експерти оцінюють загальну вартість родовища приблизно в 3,5 мільярда євро, що еквівалентно близько 320 мільярдам гривень за нинішнім курсом.

Утім, радість від відкриття родовища швидко змінилася розчаруванням. Щойно інформація про копалини розійшлась в медіа, французька влада негайно втрутилася в ситуацію. Зрештою, чоловікові заборонили будь-який видобуток дорогоцінного металу на власній землі.

Французьке законодавство забороняє фермеру видобувати знайдене золото Фото: Unplash

Згідно із законодавством, надра належать державі, навіть якщо вони знаходяться під приватною власністю. Для початку розробки родовища потрібні багаторічні екологічні експертизи, отримання численних дозволів та узгодження з різними державними інстанціями.

"Мені пояснили, що нічого не можна робити до завершення всіх перевірок і процедур", — з гіркотою визнав фермер. За словами Дюпона, процес може зайняти роки, і навіть тоді немає гарантій, що йому дозволять розробляти родовище.

Життя все одно змінилося

Попри юридичні обмеження, знахідка вже почала впливати на життя фермера. Навколо його ферми з'явилася черга з охочих купити сусідні ділянки.

Місцеві мешканці поділилися у своїх думках щодо потенційного видобутку золота. Частина жителів побоюється, що промислова розробка родовища може зруйнувати екологію регіону, відомого своїми природними красотами.

Інша частина громади навпаки сподівається на економічні переваги: створення нових робочих місць та залучення інвестицій. Деякі експерти припускають, що розробка такого великого родовища могла б значно поліпшити економічну ситуацію в департаменті.

Поки що Мішель Дюпон змушений чекати рішення влади та результатів усіх необхідних експертиз.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про жителя австралійського штату Вікторія, який за допомогою недорогого металошукача знайшов у так званому "золотому трикутнику" злиток вагою 4,6 кг.

Крім того, ми писали про стюардесу, яку заарештували за спробу контрабанди майже одного кілограма золота. Перед рейсом з Маската (Оман) до Каннура (Індія) вона заховала дорогоцінний метал у власному тілі.