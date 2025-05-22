Мужчина откопал на огороде 150 тонн золота, но остался ни с чем: что произошло (фото)

52-летний Мишель Дюпон из региона Овернь нашел на своей земле месторождение золота стоимостью около 320 миллиардов гривен, однако не сможет этим воспользоваться из-за французского законодательства.

Related video

Об этом сообщает издание La Grada Online.

Французский фермер сделал открытие, которое могло бы изменить его жизнь навсегда, но ему помешал закон. Мишель Дюпон из региона Овернь случайно нашел на своем участке месторождение золота, которое, по предварительным оценкам, может вмещать до 150 тонн драгоценного металла.

Это случилось во время обычного осмотра. "Я просто проверял территорию и заметил необычный блеск в ручье. Когда начал копать, то не поверил собственным глазам", — рассказал 52-летний фермер.

Миллиардная прибыль

Эксперты оценивают общую стоимость месторождения примерно в 3,5 миллиарда евро, что эквивалентно около 320 миллиардам гривен по нынешнему курсу.

Впрочем, радость от открытия месторождения быстро сменилась разочарованием. Как только информация об ископаемых разошлась в медиа, французские власти немедленно вмешались в ситуацию. В конце концов, мужчине запретили любую добычу драгоценного металла на собственной земле.

Французское законодательство запрещает фермеру добывать найденное золото Фото: Unplash

Согласно законодательству, недра принадлежат государству, даже если они находятся под частной собственностью. Для начала разработки месторождения требуются многолетние экологические экспертизы, получение многочисленных разрешений и согласования с различными государственными инстанциями.

"Мне объяснили, что ничего нельзя делать до завершения всех проверок и процедур", — с горечью признал фермер. По словам Дюпона, процесс может занять годы, и даже тогда нет гарантий, что ему разрешат разрабатывать месторождение.

Жизнь все равно изменилась

Несмотря на юридические ограничения, находка уже начала влиять на жизнь фермера. Вокруг его фермы появилась очередь из желающих купить соседние участки.

Местные жители поделились в своих мнениях относительно потенциальной добычи золота. Часть жителей опасается, что промышленная разработка месторождения может разрушить экологию региона, известного своими природными красотами.

Другая часть общины наоборот надеется на экономические преимущества: создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций. Некоторые эксперты предполагают, что разработка такого крупного месторождения могла бы значительно улучшить экономическую ситуацию в департаменте.

Пока что Мишель Дюпон вынужден ждать решения властей и результатов всех необходимых экспертиз.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о жителе австралийского штата Виктория, который с помощью недорогого металлоискателя нашел в так называемом "золотом треугольнике" слиток весом 4,6 кг.

Кроме того, мы писали о стюардессе, которую арестовали за попытку контрабанды почти одного килограмма золота. Перед рейсом из Маската (Оман) в Каннур (Индия) она спрятала драгоценный металл в собственном теле.