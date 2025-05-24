Жінка знайшла золото на полиці звичайного супермаркету: як це сталося (фото)

34-річна Рейчел Баучер із Саутгемптона під час звичайного шопінгу в супермаркеті Costco натрапила на справжнє золото, яке продавалося у відділі з елітними товарами. Жінка була вражена, адже раніше такого ніколи не бачила у звичайному магазині.

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Про це пише видання What’s The Jam.

Незвична ситуація сталася у Великій Британії: Рейчел Баучер прийшла до супермаркету Costco разом із коханим та його 15-річною сестрою. Під час закупів між рядами вони випадково натрапили на стенд із золотими злитками, які виставили на продаж у футлярах. Найдешевший коштував приблизно $850, а найдорожчий — понад $11 тисяч.

Золото у супермаркеті

"Я не думаю, що коли-небудь раніше бачила золотий злиток. Була шокована, що їх продають у Costco", — поділилася враженнями Рейчел. Її супутниця, 15-річна дівчинка, не одразу зрозуміла, що це за товар, тож жінці довелося пояснювати, що золото в супермаркеті — доволі рідкісне явище.

Золото у супермаркеті Фото: Rachel Boucher

Повідомляється, що такі акції стали новим трендом для деяких супермаркетів, які прагнуть привабити покупців не лише товарами першої потреби, а й інвестиційними.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про жителя австралійського штату Вікторія, який за допомогою недорогого металошукача знайшов у так званому "золотому трикутнику" злиток вагою 4,6 кг.

Крім того, ми писали про стюардесу, яку заарештували за спробу контрабанди майже одного кілограма золота. Перед рейсом з Маската (Оман) до Каннура (Індія) вона заховала дорогоцінний метал у власному тілі.