Приходько "пройшлась" по цінах на продукти в Україні: каже, що раніше такого не було

Українська співачка вирішила провести невеликий соціальний експеримент і показати, скільки потрібно їжі для сім’ї з шести людей. Артистка вирушила на закупи, взявши з собою 5 000 гривень.

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Відео розпакування Анастасія Приходько опублікувала на своїй сторінці у TikTok, аби показати глядачам наслідок шаленої інфляції та зростання цін. Вона стверджує, що раніше за аналогічну суму могла придбати набагато більше товарів.

"Мені дедалі більше стає шкода грошей, які я витрачаю на їжу. Зробила для себе маленький квест: з’їла останнє, що в мене було в холодильнику, він тепер повністю пустий. Там є якісь яйця, майонез валяється… Але це не їжа. І от я взяла з собою [у супермаркет] тільки 5 000 грн. Я пригадую часи, коли в тебе 100 "баксів", а ти виходиш, тримаючи 4-5 пакетів… Хочу подивитися разом з вами, що я купила", — розповідає Приходько у кадрі.

Соціальний експеримент

Співачка хоче з’ясувати, скільки днів мине, коли доведеться знову їхати за продуктами. Відповідно, вона порахує, якою має бути заробітна плата за таких обставин.

Холодильник Анастасії Приходько Фото: TikTok

Далі артистка почала демонструвати куплені продукти: тостовий хліб (2 упаковки), ковбаса, сир на сендвічі, кетчуп, м'ясо на борщ, курячі гомілки, сосиски, оселедець, зелень, по кілограму помідорів та огірків, кілька морквин, гриби лисички, одна головка капусти, кілька шматочків сала, творог, сметана, вершкове масло, печиво (кілька коробок), цукерки, пачка майонезу, один болгарський перець, шматок шинки та скумбрію.

Продукти, які купила співачка Фото: TikTok

Окрім того, вона взяла у магазині кістки для пса та чотири кілограми курячих шлунків для домашніх тварин. Зрештою, в Анастасії з 5 000 гривень лишилось 440 решти.

Що пишуть глядачі?

Підписники співачки почали активно коментувати побачене у кадрі.

"У нас зараз дорожче їсти, ніж в Європі, на жаль", — прокоментувала одна з глядачок;

"Я вас розумію дуже, щоб зробити вечерю, мені потрібно 350 грн. Це тільки я і мій чоловік. На наступний день йду і трачу 700 грн. Якби не харчування, я б вже давно постелила в хаті ламінат", — додала наступна учасниця обговорення;

Коментарі глядачів Фото: TikTok Коментарі глядачів Фото: TikTok

"Ви що по акціях скуповувались? Щось багато вийшло всього", — поцікавилась наступна користувачка.

Біографія Анастасії Приходько

Популярність прийшла до Анастасії після перемоги в шоу "Фабрика зірок-7" у 2007 році. Артистка підписала контракт з продюсером Костянтином Меладзе й записала з ним дуетну пісню "Безответно". У 2009 році Анастасія представляла Росію на Євробаченні з піснею "Мамо", яка виконувалася двома мовами. Зайняла 11‑те місце.

Після початку війни відмовилася від російських нагород і активно підтримувала Україну — виступала на Майдані, волонтерила та почала виконувати пісні українською мовою.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Анастасія Приходько відвідала свято "Останнього дзвоника" своєї старшої дитини — доньки Нанни.

Приходько розповіла Фокусу маловідомі факти про себе. Зокрема, співачка зізналася в любові до рому та остраху павуків.

Крім того, співачка припустила, коли в Україні закінчиться війна.