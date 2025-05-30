Анастасія Приходько показала свою дочку-випускницю і сина: що відомо про її родину (фото)

Українська співачка Анастасія Приходько відвідала свято "Останнього дзвоника" своєї старшої дитини — доньки Нани. Судячи з усього, дівчинка закінчила девʼятий клас.

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Знімками артистка поділилася в Instagram.

"Моє життя, ти вже така в мене велика! Моя Чіпі-Чемпіон", — написала Приходько.

Зокрема, учасниця Євробачення показала свою 15-річну доньку Нану (з чубчиком) у компанії однокласниць-випускниць на лінійці. Тим часом 9-річний Гордій із солодкою ватою попрощався з другим класом.

Донька Анастасії Приходько Фото: Instagram prykhodko_official Син Анастасії Приходько Фото: Instagram prykhodko_official

Ба більше, Приходько поділилася спогадом про власні шкільні роки, відвідавши музичну школу, де свого часу навчалася. За 24 роки, відколи артистка звідси пішла, не змінилося пракчтино нічого, хіба не залишилося нікого з її викладачів.

"Саме тут мені сказали: "Ти маєш співати, а не грати на флейті", — пригадала 38-річна співачка.

Анастасія Приходько Фото: Instagram prykhodko_official

Анастасія Приходько: особисте життя співачки

У 2010 році Приходько народила доньку Нану від абхазького бізнесмена Нурі Кухілави. Пара розлучилася у 2013 році.

У 2013 році співачка вийшла заміж за Олександра, з яким познайомилася ще в шкільні роки. Вони виховують двох синів: Гордія, який народився у 2015 році, та Луку, народженого у 2021 році. На честь 11-ї річниці шлюбу у вересні 2024 року пара вдруге обвінчалася, підтвердивши свої обітниці перед Богом.

Анастасія Приходько з чоловіком Фото: instagram.com/prykhodko_official

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Анастасія Приходько припустила, коли в Україні закінчиться війна. Зірка вважає, що саме 2028 стане роком закінчення війни. Втім, перед цим будуть три дуже складні роки.

На концерті Анастасія Приходько запросила на сцену свою маленьку фанатку, яка захотіла зняти ТікТок-відео.

Крім того, Анастасія Приходько заступилася за російську мову, давши інтервʼю Влащенко.