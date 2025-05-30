Анастасия Приходько показала свою дочь-выпускницу и сына: что известно о ее семье (фото)
Украинская певица Анастасия Приходько посетила праздник "Последнего звонка" своего старшего ребенка — дочери Наны. Судя по всему, девочка окончила девятый класс.
Снимками артистка поделилась в Instagram.
"Моя жизнь, ты уже такая у меня большая! Моя Чипи-Чемпион", — написала Приходько.
В частности, участница Евровидения показала свою 15-летнюю дочь Нану (с челкой) в компании одноклассниц-выпускниц на линейке. Тем временем 9-летний Гордей со сладкой ватой попрощался со вторым классом.
Более того, Приходько поделилась воспоминанием о собственных школьных годах, посетив музыкальную школу, где в свое время училась. За 24 года, с тех пор как артистка отсюда ушла, не изменилось пракчтино ничего, разве не осталось никого из ее преподавателей.
"Именно здесь мне сказали: "Ты должна петь, а не играть на флейте", — вспомнила 38-летняя певица.
Анастасия Приходько: личная жизнь певицы
В 2010 году Приходько родила дочь Нану от абхазского бизнесмена Нури Кухилавы. Пара развелась в 2013 году.
В 2013 году певица вышла замуж за Александра, с которым познакомилась еще в школьные годы. Они воспитывают двух сыновей: Гордея, который родился в 2015 году, и Луку, родившегося в 2021 году. В честь 11-й годовщины брака в сентябре 2024 года пара во второй раз обвенчалась, подтвердив свои обеты перед Богом.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Анастасия Приходько предположила, когда в Украине закончится война. Звезда считает, что именно 2028 станет годом окончания войны. Впрочем, перед этим будут три очень сложных года.
- На концерте Анастасия Приходько пригласила на сцену свою маленькую фанатку, которая захотела снять ТикТок-видео.
Кроме того, Анастасия Приходько вступилась за русский язык, дав интервью Влащенко.