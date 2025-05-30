Анастасия Приходько показала свою дочь-выпускницу и сына: что известно о ее семье (фото)

Украинская певица Анастасия Приходько посетила праздник "Последнего звонка" своего старшего ребенка — дочери Наны. Судя по всему, девочка окончила девятый класс.

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Снимками артистка поделилась в Instagram.

"Моя жизнь, ты уже такая у меня большая! Моя Чипи-Чемпион", — написала Приходько.

В частности, участница Евровидения показала свою 15-летнюю дочь Нану (с челкой) в компании одноклассниц-выпускниц на линейке. Тем временем 9-летний Гордей со сладкой ватой попрощался со вторым классом.

Дочь Анастасии Приходько Фото: Instagram prykhodko_official Сын Анастасии Приходько Фото: Instagram prykhodko_official

Более того, Приходько поделилась воспоминанием о собственных школьных годах, посетив музыкальную школу, где в свое время училась. За 24 года, с тех пор как артистка отсюда ушла, не изменилось пракчтино ничего, разве не осталось никого из ее преподавателей.

"Именно здесь мне сказали: "Ты должна петь, а не играть на флейте", — вспомнила 38-летняя певица.

Анастасия Приходько Фото: Instagram prykhodko_official

Анастасия Приходько: личная жизнь певицы

В 2010 году Приходько родила дочь Нану от абхазского бизнесмена Нури Кухилавы. Пара развелась в 2013 году.

В 2013 году певица вышла замуж за Александра, с которым познакомилась еще в школьные годы. Они воспитывают двух сыновей: Гордея, который родился в 2015 году, и Луку, родившегося в 2021 году. В честь 11-й годовщины брака в сентябре 2024 года пара во второй раз обвенчалась, подтвердив свои обеты перед Богом.

Анастасия Приходько с мужем Фото: instagram.com/prykhodko_official

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Анастасия Приходько предположила, когда в Украине закончится война. Звезда считает, что именно 2028 станет годом окончания войны. Впрочем, перед этим будут три очень сложных года.

На концерте Анастасия Приходько пригласила на сцену свою маленькую фанатку, которая захотела снять ТикТок-видео.

Кроме того, Анастасия Приходько вступилась за русский язык, дав интервью Влащенко.