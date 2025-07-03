Приходько "прошлась" по ценам на продукты в Украине: говорит, что раньше такого не было

Украинская певица решила провести небольшой социальный эксперимент и показать, сколько нужно еды для семьи из шести человек. Артистка отправилась за покупками, взяв с собой 5 000 гривен.

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Видео распаковки Анастасия Приходько опубликовала на своей странице в TikTok, чтобы показать зрителям результат безумной инфляции и роста цен. Она утверждает, что раньше за аналогичную сумму могла приобрести гораздо больше товаров.

"Мне все больше становится жалко денег, которые я трачу на еду. Сделала для себя маленький квест: съела последнее, что у меня было в холодильнике, он теперь полностью пустой. Там есть какие-то яйца, майонез валяется... Но это не еда. И вот я взяла с собой [в супермаркет] только 5 000 грн. Я вспоминаю времена, когда у тебя 100 "баксов", а ты выходишь, держа 4-5 пакетов... Хочу посмотреть вместе с вами, что я купила", — рассказывает Приходько в кадре.

Социальный эксперимент

Певица хочет выяснить, сколько дней пройдет, когда придется снова ехать за продуктами. Соответственно, она посчитает, какой должна быть заработная плата при таких обстоятельствах.

Холодильник Анастасии Приходько Фото: TikTok

Далее артистка начала демонстрировать купленные продукты: тостовый хлеб (2 упаковки), колбаса, сыр на сэндвичи, кетчуп, мясо на борщ, куриные голени, сосиски, сельдь, зелень, по килограмму помидоров и огурцов, несколько морковок, грибы лисички, одна головка капусты, несколько кусочков сала, творог, сметана, сливочное масло, печенье (несколько коробок), конфеты, пачка майонеза, один болгарский перец, кусок ветчины и скумбрию.

Продукты, которые купила певица Фото: TikTok

Кроме того, она взяла в магазине кости для пса и четыре килограмма куриных желудков для домашних животных. В конце концов, у Анастасии из 5 000 гривен осталось 440 остальных.

Что пишут зрители?

Подписчики певицы начали активно комментировать увиденное в кадре.

"У нас сейчас дороже есть, чем в Европе, к сожалению", — прокомментировала одна из зрительниц;

"Я вас понимаю очень, чтобы сделать ужин, мне нужно 350 грн. Это только я и мой муж. На следующий день иду и трачу 700 грн. Если бы не питание, я бы уже давно постелила в доме ламинат", — добавила следующая участница обсуждения;

Комментарии зрителей Фото: TikTok Комментарии зрителей Фото: TikTok

"Вы что по акциям скупались? Что-то много вышло всего", — поинтересовалась следующая пользовательница.

Биография Анастасии Приходько

Популярность пришла к Анастасии после победы в шоу "Фабрика звезд-7" в 2007 году. Артистка подписала контракт с продюсером Константином Меладзе и записала с ним дуэтную песню "Безответно". В 2009 году Анастасия представляла Россию на Евровидении с песней "Мама", которая исполнялась на двух языках. Заняла 11-е место.

После начала войны отказалась от российских наград и активно поддерживала Украину — выступала на Майдане, занималась волонтерством и начала исполнять песни на украинском языке.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Анастасия Приходько посетила праздник "Последнего звонка" своего старшего ребенка — дочери Нанны.

Приходько рассказала Фокусу малоизвестные факты о себе. В частности, певица призналась в любви к рому и боязни пауков.

Кроме того, певица предположила, когда в Украине закончится война.