Приходько "прошлась" по ценам на продукты в Украине: говорит, что раньше такого не было
Украинская певица решила провести небольшой социальный эксперимент и показать, сколько нужно еды для семьи из шести человек. Артистка отправилась за покупками, взяв с собой 5 000 гривен.
Видео распаковки Анастасия Приходько опубликовала на своей странице в TikTok, чтобы показать зрителям результат безумной инфляции и роста цен. Она утверждает, что раньше за аналогичную сумму могла приобрести гораздо больше товаров.
"Мне все больше становится жалко денег, которые я трачу на еду. Сделала для себя маленький квест: съела последнее, что у меня было в холодильнике, он теперь полностью пустой. Там есть какие-то яйца, майонез валяется... Но это не еда. И вот я взяла с собой [в супермаркет] только 5 000 грн. Я вспоминаю времена, когда у тебя 100 "баксов", а ты выходишь, держа 4-5 пакетов... Хочу посмотреть вместе с вами, что я купила", — рассказывает Приходько в кадре.
Социальный эксперимент
Певица хочет выяснить, сколько дней пройдет, когда придется снова ехать за продуктами. Соответственно, она посчитает, какой должна быть заработная плата при таких обстоятельствах.
Далее артистка начала демонстрировать купленные продукты: тостовый хлеб (2 упаковки), колбаса, сыр на сэндвичи, кетчуп, мясо на борщ, куриные голени, сосиски, сельдь, зелень, по килограмму помидоров и огурцов, несколько морковок, грибы лисички, одна головка капусты, несколько кусочков сала, творог, сметана, сливочное масло, печенье (несколько коробок), конфеты, пачка майонеза, один болгарский перец, кусок ветчины и скумбрию.
Кроме того, она взяла в магазине кости для пса и четыре килограмма куриных желудков для домашних животных. В конце концов, у Анастасии из 5 000 гривен осталось 440 остальных.
Что пишут зрители?
Подписчики певицы начали активно комментировать увиденное в кадре.
- "У нас сейчас дороже есть, чем в Европе, к сожалению", — прокомментировала одна из зрительниц;
- "Я вас понимаю очень, чтобы сделать ужин, мне нужно 350 грн. Это только я и мой муж. На следующий день иду и трачу 700 грн. Если бы не питание, я бы уже давно постелила в доме ламинат", — добавила следующая участница обсуждения;
- "Вы что по акциям скупались? Что-то много вышло всего", — поинтересовалась следующая пользовательница.
Биография Анастасии Приходько
Популярность пришла к Анастасии после победы в шоу "Фабрика звезд-7" в 2007 году. Артистка подписала контракт с продюсером Константином Меладзе и записала с ним дуэтную песню "Безответно". В 2009 году Анастасия представляла Россию на Евровидении с песней "Мама", которая исполнялась на двух языках. Заняла 11-е место.
После начала войны отказалась от российских наград и активно поддерживала Украину — выступала на Майдане, занималась волонтерством и начала исполнять песни на украинском языке.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Анастасия Приходько посетила праздник "Последнего звонка" своего старшего ребенка — дочери Нанны.
- Приходько рассказала Фокусу малоизвестные факты о себе. В частности, певица призналась в любви к рому и боязни пауков.
Кроме того, певица предположила, когда в Украине закончится война.