"Мені омбудсмен дозволив": Приходько заявила, що повертає весь російськомовний репертуар

Українська співачка Анастасія Приходько заявила, що повертає весь свій російськомовний репертуар, оскільки мовний омбудсмен Тарас Кремінь нібито особисто їй дозволив це робити.

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Таким чином Приходько відреагувала на новину про те, що Вєрку Сердючку не покарають за виконання пісень російською. Скриншотом новини співачка поділилась у своєму Інстаграм.

Прихоько сторіс Фото: скриншот

"Ну що, дорогі друзі, повертаю весь російськомовний репертуар", — зазначила Приходько у сторіс.

Згодом співачка уточнила, що немає жодних претензій особисто до Андрія Данилка, який грає Вєрку Сердючку, оскільки сама зростала на його піснях. Вона пояснила, що співати російські пісні їй нібито дозволив Тарас Кремінь.

"Мені омбудсмен дозволив співати! Закрыли тему! Ба більше, Виктор Цой не запрещен — шах и мат!", — написала Приходько у сторіс, навмисно чергуючи то українську то російську мови.

Сторіс Анастасії Приходько

Нагадаємо, 27 червня Тарас Кремінь відреагував на скандал з російськомовним виступом Вєрки Сердючки в Києві та заявив, що закон не забороняє виконання пісень іншими мовами, зокрема російською, якщо йдеться про творчість громадян України.

У червні в мережі почали ширитися відео з концерту Вєрки Сердючки, який відбувався в Києві і під час якого лунали російськомовні пісні ("Ха-ра-шо" та "Дольче габана"). У команді Андрія Данилка заперечили, що той виступав російською.