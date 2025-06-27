Вийшла сухою з води: Вєрку Сердючку не покарають за російську мову на концерті
Мовний омбудсмен Тарас Кремінь відреагував на скандал з російськомовним виступом Вєрки Сердючки (Андрія Данилка) в Києві в червні. Посадовець розповів, що йому надійшли скарги після концерту, тож було ініційовано державну перевірку.
Закон не забороняє виконання пісень іншими мовами, зокрема російською, якщо йдеться про творчість громадян України, каже Кремінь в інтервʼю "Главкому".
"Я дякую всім за увагу до цієї події — це важливо, бо донедавна на мову культури звертали замало уваги. І до 2021 року ця сфера не була охоплена мовним законом. Ми ж пам’ятаємо, як раніше значна кількість виконавців гастролювала за кордоном, виконувала пісні російською, і нас сприймали як народ, котрий, вочевидь, має слабку мовну свідомість. Потім закон запрацював, але процес, так би мовити, "самоукраїнізації" розпочався на повну силу після повномасштабного вторгнення", — заявив мовний омбудсмен.
Після початку повномасштабної війни більшість українських артистів перейшли на українську мову у виступах та активно почали допомагати ЗСУ, як розповідає Кремінь. Серед таких артистів і Данилко, який перебуває під санкціями РФ.
"Так, на превеликий жаль, у його репертуарі залишилися російськомовні пісні. Це не заборонено законом, бо закон каже таке: "Мовою проведення культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів є державна мова. Положення цієї частини статті не поширюються на застосування мов під час виконання та/або відтворення пісень, інших музичних творів з текстом, фонограм", — пояснив мовний омбудсмен.
Зокрема, Тарас Кремінь звернув увагу на організаційний бік концерту в Києві.
"Такі заходи (перевірки, — Ред.) триватимуть місяць, але вже зараз можна сказати, що порушень під час відтворення пісень громадянином України не було, бо його дії не заборонені законом. Можуть бути натомість запитання до організаторів виступу — щодо мови, якою оголошували назви пісень, надавали довідкову інформацію, випускали квитки, афіші тощо", — заявив посадовець.
Вєрка Сердючка виступила російською
У червні в мережі почали ширитися відео з концерту Вєрки Сердючки (Андрія Данилка), який відбувався в Києві і під час якого лунали російськомовні пісні ("Ха-ра-шо" та "Дольче габана"). Після цього в мережі розгорівся скандал, а мовний омбудсмен звернувся до поліції.
Тим часом у команді Данилка заперечили, що той виступав російською. Там нагадали, що співаку заборонили вʼїзд до РФ на 50 років і він активно підтримує українську армію.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- "Мама" Вєрки Сердючки, акторка Інна Білоконь відреагувала на скандал з виступом російською в Києві.
- Ірина Білик вважає, що Данилко не має агресувати з приводу зауважень щодо своїх російськомовних пісень, а спробувати перекласти хоча б одну.
Крім того, продюсер Михайло Ясинський прокоментував скандал з виступом Сердючки російською.