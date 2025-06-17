"Ми перебиті": сценічна мама Сердючки зробила заяву після скандалу з російською мовою

Українська акторка Інна Білоконь відреагувала на скандал з виступом Вєрки Сердючки російською в Києві. Її як підтримали, так і розкритикували українці.

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"Мама Вєрки Сердючки" поділилася знімком з Андрієм Данилком в Instagram. "Кожний має свою думку, але я на стороні розуму. Ми биті перебиті, та пережили!!! Обожнюю розумних та адекватних", — написала акторка.

Позицію Білоконь підтримали деякі її підписники. "Ви найкращі", — написав дизайнер Андре Тан.

Були й ті, хто розкритикував толерування російської мови. "Толерувати мову танків то дно", "ніколи не думала, що стану прогортувати всі її руськоязичні пісні", — пишуть глядачі.

Інна Білоконь та Андрій Данилко Фото: belokoninnaviktorovna/ Instagram

Вєрка Сердючка виступила російською

Напередодні в соцмережах виклали відео з концерту Вєрки Сердючки (Андрія Данилка), який відбувався 13 червня в Києві і під час якого лунали російськомовні пісні ("Ха-ра-шо" та "Дольче габана"). За інформацією Богдана Беспалова, квитки коштували близько пʼяти тисяч гривень.

Тим часом у команді Андрія Данилка заперечили, що артист виступав російською мовою в Києві. Там нагадали, що шоумену заборонили вʼїзд до РФ на 50 років і він активно підтримує Сили оборони України.

"Андрій Данилко не використовував російської мови під час концерту. Вєрка Сердючка говорить на своєму локальному діалекті – полтавському суржику, що з першого дня було невід’ємною частиною цього образу", — заявив PR-директор шоумена.

Сам Данилко публічно не коментував скандал. Він поділився наслідками російського удару по Києву 17 червня, зазначивши, що Росія — країна-терористка.

Наслідки удару по Києву 17 червня Фото: скріншот

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Продюсер Михайло Ясинський прокоментував скандал з виступом Сердючки російською в Києві.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь звернувся до Національної поліції через концерт Вєрки Сердючки з російськомовними піснями.

Крім того, скандал із російськомовними піснями Вєрки Сердючки працює проти українізації та і проти українського простору загалом, вважає журналіст Єгор Гордєєв.