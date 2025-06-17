"Мы перебиты": сценическая мама Сердючки сделала заявление после скандала с русским языком

Украинская актриса Инна Белоконь отреагировала на скандал с выступлением Верки Сердючки на русском в Киеве. Ее как поддержали, так и раскритиковали украинцы.

Related video

"Мама Верки Сердючки" поделилась снимком с Андреем Данилко в Instagram. "Каждый имеет свое мнение, но я на стороне разума. Мы битые перебитые, но пережили!!!! Обожаю умных и адекватных", — написала актриса.

Позицию Белоконь поддержали некоторые ее подписчики. "Вы самые лучшие", — написал дизайнер Андре Тан.

Были и те, кто раскритиковал толерантность к русскому языку. "Терпеть язык танков то дно", "никогда не думала, что стану прогонять все ее русскоязычные песни", — пишут зрители.

Инна Белоконь и Андрей Данилко Фото: belokoninnaviktorovna/ Instagram

Верка Сердючка выступила на русском языке

Накануне в соцсетях выложили видео с концерта Верки Сердючки (Андрея Данилко), который проходил 13 июня в Киеве и во время которого звучали русскоязычные песни ("Ха-ра-шо" и "Дольче габана"). По информации Богдана Беспалова, билеты стоили около пяти тысяч гривен.

Тем временем в команде Андрея Данилко отрицают, что артист выступал на русском языке в Киеве. Там напомнили, что шоумену запретили въезд в РФ на 50 лет и он активно поддерживает Силы обороны Украины.

"Андрей Данилко не использовал русский язык во время концерта. Верка Сердючка говорит на своем локальном диалекте — полтавском суржике, что с первого дня было неотъемлемой частью этого образа", — заявил PR-директор шоумена.

Сам Данилко публично не комментировал скандал. Он поделился последствиями российского удара по Киеву 17 июня, отметив, что Россия — страна-террористка.

Последствия удара по Киеву 17 июня Фото: скриншот

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Продюсер Михаил Ясинский прокомментировал скандал с выступлением Сердючки на русском в Киеве.

Языковой омбудсмен Тарас Креминь обратился к Национальной полиции из-за концерта Верки Сердючки с русскоязычными песнями.

Кроме того, скандал с русскоязычными песнями Верки Сердючки работает против украинизации и против украинского пространства в целом, считает журналист Егор Гордеев.