Кринж с Веркой Сердючкой: почему скандал с русскоязычными песнями сработал против украинизации

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Весь этот шум языкового омбудсмена с Веркой Сердючкой, которая в каком-то загородном комплексе пела свои старые песни на русском — вредный информационный шум, который работает с примитивными и поверхностными, а не глубинными и настоящими слоями причин, последствий, травм.

Я бы никогда и не узнал об этом концерте, если бы не этот шум. А теперь от этого шума в расфокусе все. Все, кроме русских.

Кринж заключается даже не в том, что за десятилетия до сих пор маргинальной в украинском государстве является мысль о том, что наиболее эффективная украинизация происходит через медленное и постепенное создание разного по качеству и форматам продукта, а не повальным запретом всех остальных по единому и простому фильтру.

Кринж и даже пикантность еще и в том, что большинство тех, кто подпевал Верки и подпевает омбудсмену, когда-то все вместе с пьяной, но искренней верой в унисон в этом самом украинском государстве на корпоративе в компании с отечественными или зарубежными инвестициями пели ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО.

А получилось не очень.

Мы не изучаем уроки и потакаем инстинктам, а не интеллекту. И это постоянно играет с нами злую шутку.

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"Это полтавский суржик": у Верки Сердючки открестились от пения на русском языке

С точки зрения государства, которое декларирует борьбу за свободу — это алогизм, который трудно объяснить. Верка — не стоит вне закона. Более того, Верка до сих пор официально популяризирует Украину среди своей аудитории в мире и делает это точно не хуже многих чиновников или активистов.

С точки зрения украинизации, если к этому подходить как к организованному и эффективному процессу, а не как к комсомольскому собранию, это абсолютное невежество и тотальное непонимание, как происходят сложные процессы идентификации в разных по масштабу и функциям социальных группах.

Для большинства граждан Украины мир до 2022 и 2014 больше по объему, чем мир после. По крайней мере, пока больше. Можно долго говорить о значении и силе этих миров, но тут и начинается первая субъективная ловушка. Каждый из нас имеет разный опыт и образование. Если даже одно и второе кажется схожим с нашим личным, у каждого своя психика и обстоятельства сейчас, которые могут совсем иначе переваривать и адаптировать похожий на наш опыт и образование.

Попытки сделать универсальной и директивной формулой в обществе то, что меньший по объему мир после 2022 года — важнее предыдущего или даже единственно правильного и существующего — приводит преимущественно к двум неприятным вещам.

Протесту (русский становится языком доверия и поэтому многие продолжают говорить на нем с детьми и публично)

Сжимание пространства (с каждой волной создания контента этот контент будет все более осторожным и пресным, а следовательно, менее конкурентоспособным)

Обе эти вещи работают против украинизации и против украинского пространства в целом.

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