Победит тот, с кем интеллект: какие выводы можно сделать из нового фильма "Нюрнберг"
Фильм "Нюрнберг" получился фильмом с очень сложной и нелинейной дихотомией добра и зла, делится впечатлениями телеведущий Егор Гордеев. Фильм этот точно не про этику или мораль и совершенно точно не про своих и чужих — он о том, что побеждает всегда тот, на чьей стороне интеллект.
Фильм "Нюрнберг" на славу команде, которая над ним работала, получился фильмом с очень сложной и нелинейной дихотомией добра и зла. Фильм точно не об этике или морали и совершенно точно не о своих и чужих. Более того, фильм даже не о справедливости или правосудии.
Фильм получился об интеллекте.
И это хороший сигнал всем тем, кто во время и после больших потрясений не теряет способность мыслить и смотреть на мир сложнее, чем он кажется за шаг до его конца.
"Я не защищаю, а анализирую, б*лван ты провинциальный. Иначе у нас не будет никаких шансов".
Сколько таких диалогов могло звучать и звучит сейчас. И сколько шансов при этом использовали или теряли.
Если природа зла — по одной из самых ярких исследовательниц 20 века, пережившей Холокост и после этого за свой интеллект получавшей проклятия и от евреев, и от немцев, и от союзников, Ханны Арендт — в невежестве.
То фильм "Нюрнберг" намекает, что природа стратегической победы — в интеллекте.
Сходите в кино, даже если в конце не выдержат генераторы.
