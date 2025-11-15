Победит тот, с кем интеллект: какие выводы можно сделать из нового фильма "Нюрнберг"

Фильм "Нюрнберг" на славу команде, которая над ним работала, получился фильмом с очень сложной и нелинейной дихотомией добра и зла. Фильм точно не об этике или морали и совершенно точно не о своих и чужих. Более того, фильм даже не о справедливости или правосудии.

Фильм получился об интеллекте.

И это хороший сигнал всем тем, кто во время и после больших потрясений не теряет способность мыслить и смотреть на мир сложнее, чем он кажется за шаг до его конца.

"Я не защищаю, а анализирую, б*лван ты провинциальный. Иначе у нас не будет никаких шансов".

Сколько таких диалогов могло звучать и звучит сейчас. И сколько шансов при этом использовали или теряли.

Если природа зла — по одной из самых ярких исследовательниц 20 века, пережившей Холокост и после этого за свой интеллект получавшей проклятия и от евреев, и от немцев, и от союзников, Ханны Арендт — в невежестве.

То фильм "Нюрнберг" намекает, что природа стратегической победы — в интеллекте.

Сходите в кино, даже если в конце не выдержат генераторы.

