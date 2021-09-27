Усик победил, но осадок остался. Почему провален тест на способность прославить Украину

Бой Усика мог бы стать отличным манифестом государственного маркетинга. Не политического, а именно государственного.

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Представляете, Усик — новый Кличко, новая суперзвезда мирового бокса. Выходит и побеждает.

Джошуа еще до боя говорит, что восторгается украинской техникой, а Усик после победы говорит о вечных и понятных ценностях — хочет после адских тренировок увидеть детей, долюбить жену.

Мы очень относительно массово причастны к миру бокса — потому что по факту в сознании есть футбол и другие виды спорта.

И при этом транслируем это важное для сшивания ( читай — для государственного маркетинга) страны событие не на общенациональном канале, а на интернет-ресурсе с массовыми техническими лажами и дополнительной платой.

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Давайте по факту.

С потрясающей интернет-логистикой в больших городах, в малых — даже если забыть о неготовности платить за контент — просто банально плохая связь — посмотрит эту историю минимум с желаемого и возможного максимума.

Не может быть вопросов к частным каналам. Они выходят на рынок и это отдельная огромная задача для страны и игроков, которая всех подвинет вперед.

Но на месте государства в этом случае странно не вспомнить о государственных(ныне именуемых "общественными", но все равно финансируемых из бюджета страны — Ред) каналах с огромным покрытием, которые мы из наших налогов и так ежеминутно оплачиваем для реализации меседжей, которые реализовать в интернете пока по ряду причин невозможно.

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Гордость за страну, украинскую школу, вечные ценности в травмированной войной стране с разными взглядами и судьбами — увидит не миллион, а миллион(Ы)!

И миллионам захочется тут жить. Несмотря ни на что.

И это задача государственного менеджмента, которое оно не использовало.

Не сделав из супер-победы — супер-событие.

Первоисточник.