Усик победил, но осадок остался. Почему провален тест на способность прославить Украину
Бой Усика мог бы стать отличным манифестом украинского государственного маркетинга. Не политического, а именно государственного. Эту возможность государство не использовало.
Бой Усика мог бы стать отличным манифестом государственного маркетинга. Не политического, а именно государственного.
Представляете, Усик — новый Кличко, новая суперзвезда мирового бокса. Выходит и побеждает.
Джошуа еще до боя говорит, что восторгается украинской техникой, а Усик после победы говорит о вечных и понятных ценностях — хочет после адских тренировок увидеть детей, долюбить жену.
Мы очень относительно массово причастны к миру бокса — потому что по факту в сознании есть футбол и другие виды спорта.
И при этом транслируем это важное для сшивания ( читай — для государственного маркетинга) страны событие не на общенациональном канале, а на интернет-ресурсе с массовыми техническими лажами и дополнительной платой.Важно
Давайте по факту.
С потрясающей интернет-логистикой в больших городах, в малых — даже если забыть о неготовности платить за контент — просто банально плохая связь — посмотрит эту историю минимум с желаемого и возможного максимума.
Не может быть вопросов к частным каналам. Они выходят на рынок и это отдельная огромная задача для страны и игроков, которая всех подвинет вперед.
Но на месте государства в этом случае странно не вспомнить о государственных(ныне именуемых "общественными", но все равно финансируемых из бюджета страны — Ред) каналах с огромным покрытием, которые мы из наших налогов и так ежеминутно оплачиваем для реализации меседжей, которые реализовать в интернете пока по ряду причин невозможно.Важно
Гордость за страну, украинскую школу, вечные ценности в травмированной войной стране с разными взглядами и судьбами — увидит не миллион, а миллион(Ы)!
И миллионам захочется тут жить. Несмотря ни на что.
И это задача государственного менеджмента, которое оно не использовало.
Не сделав из супер-победы — супер-событие.
Первоисточник.