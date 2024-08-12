Украинское чудо в Париже — как воюющая нация смогла выиграть 12 олимпийских медалей
Украина завоевала 12 медалей — и это в голову не укладывается, признается телеведущий Егор Гордеев. Ему трудно представить себе, как такое вообще возможно в стране, где сами украинцы системно годами уничтожали спортивную инфраструктуру, кроме футбольной, а потом украинских спортсменов пришли физически уничтожать россияне.
Украина завоевала 12 медалей.
И это в голову не укладывается, как такое вообще возможно в стране, где сами украинцы системно годами уничтожали спортивную инфраструктуру, кроме футбольной, а потом украинских спортсменов пришли физически уничтожать россияне.
Пусть это звучит слишком эмоционально и похоже на какой-то чертов популизм.
Но это, правда, не укладывается в голову.
Одно радует, что олимпийское участие и медаль — это не о сухой математике или физике, а о целом комбо человеческих факторов и случая.
Честь и слава каждому спортсмену и их тренерам, которые завоевали медали и не смогли, которые доехали до Парижа и которые не получили лицензий, которые выжили и не сломались и которые погибли и могли попробовать.
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