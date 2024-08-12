Украинское чудо в Париже — как воюющая нация смогла выиграть 12 олимпийских медалей

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Украина завоевала 12 медалей.

И это в голову не укладывается, как такое вообще возможно в стране, где сами украинцы системно годами уничтожали спортивную инфраструктуру, кроме футбольной, а потом украинских спортсменов пришли физически уничтожать россияне.

Пусть это звучит слишком эмоционально и похоже на какой-то чертов популизм.

Но это, правда, не укладывается в голову.

Одно радует, что олимпийское участие и медаль — это не о сухой математике или физике, а о целом комбо человеческих факторов и случая.

Честь и слава каждому спортсмену и их тренерам, которые завоевали медали и не смогли, которые доехали до Парижа и которые не получили лицензий, которые выжили и не сломались и которые погибли и могли попробовать.

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