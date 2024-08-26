Арестованный Дуров попал в историю. Почему так важно для мира и Украины дело основателя Telegram

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Французская прокуратура арестовала гражданина Франции Дурова, подозревая, что отсутствие модерации в его сети "Телеграм", его нежелание сотрудничать с правоохранительными органами делают Дурова соучастником торговли наркотиками, распространения детской порнографии, терроризма, отмывания денег и мошенничества.

Если процесс закончится обвинением, то эта история обязательно войдет в учебники истории.

Странно сравнивать дело Дурова с делом Дрейфуса, как некоторые уже успели это сделать в европейских СМИ.

Так же странно пока проводить прямую аналогию Дурова и "Телеграма" с путинскими спецслужбами, как некоторые уже успели это сделать в украинских сетях.

Здесь просто слишком много символизма и крючков на фоне горящего пространства — Франция, для которой свобода — часть культуры и мировосприятия, Путин, который сейчас не может не радоваться такой свежей и благодарной истории для пропаганды, постмодерн всей этой ситуации, который уже вызывает подозрение из-за умения россиян информационно жонглировать понятиями "свобода слова" и "справедливость".

Но, кроме всего этого, здесь есть четкий инструментальный поворот, о котором мало говорят вслух.

История Дурова — первый на Западе знаковый процесс, где подсудимым будет свобода слова, даже если формальные обвинения будут другими.

"Преступлениями" Сноудена, Мэннинга и Ассанджа было то, что они открыли всем секретные правительственные данные. Дурова и Маска в этом обвинить нельзя, их "преступление" состоит в том, что они позволяют людям высказывать свое мнение и обмениваться информацией без правительственного контроля.

Оставляем политические взгляды обоих за скобками (хотя, какие взгляды у Дурова?).

Они сознательно и бессознательно хакнули систему и показали всему миру, что она уже не работает.

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Финт Дурова: о чем мог договариваться с Кремлем создатель Telegram и как он оказался за решеткой

Я не знаю, связан ли Дуров с Россией напрямую сейчас. Но я знаю точно, что мы сейчас по понятным причинам не сильно разбираемся в тонкостях, особенно, если они хоть как-то связаны с Россией.

Но мир сложен, и выйдет из этой игры живым дальше лишь самый умный.

Дуров — не типичный персонаж, чем-то архетипически противоположный Маску, а чем-то очень на него похожий.

Дуров из профессорской семьи, родившись героем Довлатова, переродился в героя Пелевина. Сбежал из России после отжимания "Вконтакте", став немного героем Дюма, пока в конце концов не превратился в визуальную функцию Айзека Азимова, раздав свою сперму по миру.

Я не думаю, что он сядет, скорее превратится в нового героя. Хотя за решеткой был и герой Дюма Монте-Кристо.

Возможно, узнаем во время брифинга прокуратуры Парижа.

Я просто вообще особо не думаю конкретно об этом, просто слежу за приключенческим странным сценарием.

Единственное, о чем я думаю, что это еще один повод задуматься о том, каким мир будет впоследствии и что публично будут означать ключевые понятия и смыслы, которые особо не менялись в западной цивилизации после великой французской революции, Второй мировой и появления "Шарли Эбдо". И мы в Украине для этой дискуссии имеем свою, достаточно острую, но внеконтекстную оптику — что может как дать новую волну процессам, так и запутать все еще больше.

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