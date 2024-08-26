Арестованный Дуров попал в историю. Почему так важно для мира и Украины дело основателя Telegram
Если процесс над Павлом Дуровым закончится обвинением, то эта история обязательно войдет в учебники истории, уверен телеведущий Егор Гордеев. Это первый на Западе знаковый процесс, где подсудимым станет свобода слова, даже если формальные обвинения будут другими.
Французская прокуратура арестовала гражданина Франции Дурова, подозревая, что отсутствие модерации в его сети "Телеграм", его нежелание сотрудничать с правоохранительными органами делают Дурова соучастником торговли наркотиками, распространения детской порнографии, терроризма, отмывания денег и мошенничества.
Если процесс закончится обвинением, то эта история обязательно войдет в учебники истории.
Странно сравнивать дело Дурова с делом Дрейфуса, как некоторые уже успели это сделать в европейских СМИ.
Так же странно пока проводить прямую аналогию Дурова и "Телеграма" с путинскими спецслужбами, как некоторые уже успели это сделать в украинских сетях.
Здесь просто слишком много символизма и крючков на фоне горящего пространства — Франция, для которой свобода — часть культуры и мировосприятия, Путин, который сейчас не может не радоваться такой свежей и благодарной истории для пропаганды, постмодерн всей этой ситуации, который уже вызывает подозрение из-за умения россиян информационно жонглировать понятиями "свобода слова" и "справедливость".
Но, кроме всего этого, здесь есть четкий инструментальный поворот, о котором мало говорят вслух.
История Дурова — первый на Западе знаковый процесс, где подсудимым будет свобода слова, даже если формальные обвинения будут другими.
"Преступлениями" Сноудена, Мэннинга и Ассанджа было то, что они открыли всем секретные правительственные данные. Дурова и Маска в этом обвинить нельзя, их "преступление" состоит в том, что они позволяют людям высказывать свое мнение и обмениваться информацией без правительственного контроля.
Оставляем политические взгляды обоих за скобками (хотя, какие взгляды у Дурова?).
Они сознательно и бессознательно хакнули систему и показали всему миру, что она уже не работает.Важно
Я не знаю, связан ли Дуров с Россией напрямую сейчас. Но я знаю точно, что мы сейчас по понятным причинам не сильно разбираемся в тонкостях, особенно, если они хоть как-то связаны с Россией.
Но мир сложен, и выйдет из этой игры живым дальше лишь самый умный.
Дуров — не типичный персонаж, чем-то архетипически противоположный Маску, а чем-то очень на него похожий.
Дуров из профессорской семьи, родившись героем Довлатова, переродился в героя Пелевина. Сбежал из России после отжимания "Вконтакте", став немного героем Дюма, пока в конце концов не превратился в визуальную функцию Айзека Азимова, раздав свою сперму по миру.
Я не думаю, что он сядет, скорее превратится в нового героя. Хотя за решеткой был и герой Дюма Монте-Кристо.
Возможно, узнаем во время брифинга прокуратуры Парижа.
Я просто вообще особо не думаю конкретно об этом, просто слежу за приключенческим странным сценарием.
Единственное, о чем я думаю, что это еще один повод задуматься о том, каким мир будет впоследствии и что публично будут означать ключевые понятия и смыслы, которые особо не менялись в западной цивилизации после великой французской революции, Второй мировой и появления "Шарли Эбдо". И мы в Украине для этой дискуссии имеем свою, достаточно острую, но внеконтекстную оптику — что может как дать новую волну процессам, так и запутать все еще больше.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно