"Такая несправедливость, это другой мир": украинка увидела, где и как живут студенты в США

Девушку, которая переехала в США, поразил стиль жизни американской молодежи студенческого возраста. По ее словам, вчерашние выпускники школы могут позволить себе арендовать жилье и имеют собственный автомобиль.

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Своими мыслями украинка, которая занимается химчисткой диванов, поделилась в TikTok. Она отметила, что никогда и мечтать не могла о такой жизни, как у американской молодежи, и вспомнила годы учебы в Украине, когда ей приходилось очень сильно экономить, чтобы свести концы с концами. Какие выводы сделала автор, — далее в материале Фокуса.

Как живут американские студенты?

"Мне кажется, что люди, которые родились в Америке, вообще живут в другом мире. Просто интересный факт. Вчера я делала химчистку у трех девушек. Они купили диван из секонд-хенда и решили его почистить. Стоил где-то 150 долларов, а мои услуги — 140. Плюс 30 долларов "чаевых". То есть в целом мне заплатили 170. Когда я спросила, недавно ли они переехали. Они ответили: "Да". Просто представьте себе этот вайб: три студентки арендуют дом, у каждой есть своя машина, они обустраиваются, готовят ужин. Это все в студенческие годы", — рассказывает в кадре украинка.

Квартира американок Фото: TikTok

Не без сожаления в голосе автор ролика вспомнила, как все начиналось у нее. Приходилось считать каждую копейку и отказывать себе почти во всем.

"Едешь час на маршрутке в университет. Все было настолько бедно и непонятно. Считали каждую копейку. А у них здесь все настолько просто. Жизнь студенческая настолько классная... Я поймала такую ностальгию... В том плане, что я никогда такого не почувствую. Это такая несправедливость, что люди, которые родились здесь, живут по-другому", — добавила она.

Противоречивые реакции зрителей

В комментариях много противоречивых мнений. Одни пользователи поддерживают автора, другие — критикуют, обвиняя в оторванности от контекста, ведь в каждой стране есть не только "плюсы", но и "минусы", о которых также надо говорить.

"Их обучение в университете стоит сотни тысяч долларов. Счастливые дети состоятельных родителей. Но так повезло далеко не всем. Десятилетие за десятилетием американская мечта угасает. И это правда. Средний класс беднеет и лет через 30, когда наши дети будут идти в университет — обучение там будет стоить неподъемные $500 тысяч", — высказалась женщина, подписанная в сети как "Алина";

Другая зрительница добавила: "Родители открывают им инвестиционные счета с рождения и докладывают туда каждый месяц. Плюс к тому, дети с 14 лет работают сами, занимаются спортом и волонтерством, чтобы получить стипендию. Вот откуда и имеют деньги на обучение";

Комментарии зрителей Фото: TikTok Комментарии зрителей Фото: TikTok

"Потому что американцы никогда не чувствовали того, через что прошли украинцы", — отметила следующая участница обсуждения;

"Надо было на работу устраиваться с первого курса официанткой или еще кем-то... Наши студенты сидят на шее у родителей и тусуются, а в Европе стыдно не подрабатывать где-то... Летом летят в Голландию на заработки, потом еще на моря", — прокомментировала еще одна зрительница.

"Вы увидели верхушку айсберга. Посмотрите статистику по долгам за образование в США, и вы не почувствуете грусть", — отметила другая.

Это видео за считанные дни собрало более 36 тысяч просмотров, много лайков, комментариев и репостов.

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