Все набагато дешевше: жінка розказала, як їй після батьківщини живеться у Туреччині (фото)
Джоді, мама трьох дітей з Великої Британії, стала популярною у мережі завдяки своїм розповідям про переїзд. Жінка залишила батьківщину заради сонячної Туреччини й не шкодує про своє рішення.
Британка відкрито розповіла про свої мотиви переїзду у вірусних відео, опублікованих у TikTok. "Я була сумною. У депресії. Ніхто ніколи не бачив, як я посміхаюся", — зізналася Джоді, описуючи своє життя у Великій Британії.
Раніше родина потерпала від постійних фінансових проблем. Джоді та її чоловік працювали цілодобово, щоб зводити кінці з кінцями. Зараз вона стверджує, що стала значно щасливішою і сповненою життя. "Жодних відпусток, жодних заощаджень, і жодних шансів купити власний дім через дурні дрібниці", — розповіла вона.
Останньою краплею стало те, наскільки зріс рівень злочинності в їхньому районі. Багатодітна мати вирішила, що хоче кращого життя для себе та своїх дітей.
Організація переїзду
Оскільки родина чоловіка Джоді вже жила в Туреччині, подружжя переїхало саме туди.
Батько сімейства першим полетів шукати житло, щоб перевірити, чи спрацює їхній план. Тим часом жінка пакувала меблі, одяг та іграшки дітей.
"На організацію пішли місяці, і хоча це було складно, воно того варте", — додає вона.
Нове життя в Туреччині
Перший рік родина провела в тихому селі якомога далі від туристичних маршрутів. Після закінчення терміну оренди вони переїхали до Аланії — набагато жвавішого прибережного міста. "Я люблю цю місцину. Справді люблю тут жити. Мої діти процвітають, наше життя безмежно покращилося після переїзду", — пояснює вона.
Зараз жінка допомагає іншим британцям, які мріють про переїзд до Туреччини, обіцяючи поділитися власним досвідом щодо оформлення документів.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Дівчину, яка переїхала в США, вразив стиль життя американської молоді студентського віку. За її словами, вчорашні випускники школи можуть дозволити собі орендувати житло та мають власний автомобіль.
- Плач збіднілої росіянки розриває мережу. Дівчина каже, що будинку в неї не буде, машини теж, а ціни — захмарні. У коментарях їй нагадали, що причиною цьому стала розпочата проти України війна.
Крім того, турист приїхав у Північну Корею і прихованою камерою зняв усе місто зсередини. Цікаво, що там є цілий фейковий аеропорт.