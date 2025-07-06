Все набагато дешевше: жінка розказала, як їй після батьківщини живеться у Туреччині (фото)

Джоді, мама трьох дітей з Великої Британії, стала популярною у мережі завдяки своїм розповідям про переїзд. Жінка залишила батьківщину заради сонячної Туреччини й не шкодує про своє рішення.

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Британка відкрито розповіла про свої мотиви переїзду у вірусних відео, опублікованих у TikTok. "Я була сумною. У депресії. Ніхто ніколи не бачив, як я посміхаюся", — зізналася Джоді, описуючи своє життя у Великій Британії.

Раніше родина потерпала від постійних фінансових проблем. Джоді та її чоловік працювали цілодобово, щоб зводити кінці з кінцями. Зараз вона стверджує, що стала значно щасливішою і сповненою життя. "Жодних відпусток, жодних заощаджень, і жодних шансів купити власний дім через дурні дрібниці", — розповіла вона.

Останньою краплею стало те, наскільки зріс рівень злочинності в їхньому районі. Багатодітна мати вирішила, що хоче кращого життя для себе та своїх дітей.

Організація переїзду

Оскільки родина чоловіка Джоді вже жила в Туреччині, подружжя переїхало саме туди.

Родина перебралась у Туреччину Фото: Instagram

Батько сімейства першим полетів шукати житло, щоб перевірити, чи спрацює їхній план. Тим часом жінка пакувала меблі, одяг та іграшки дітей.

"На організацію пішли місяці, і хоча це було складно, воно того варте", — додає вона.

Нове життя в Туреччині

Перший рік родина провела в тихому селі якомога далі від туристичних маршрутів. Після закінчення терміну оренди вони переїхали до Аланії — набагато жвавішого прибережного міста. "Я люблю цю місцину. Справді люблю тут жити. Мої діти процвітають, наше життя безмежно покращилося після переїзду", — пояснює вона.

Зараз жінка допомагає іншим британцям, які мріють про переїзд до Туреччини, обіцяючи поділитися власним досвідом щодо оформлення документів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Дівчину, яка переїхала в США, вразив стиль життя американської молоді студентського віку. За її словами, вчорашні випускники школи можуть дозволити собі орендувати житло та мають власний автомобіль.

Плач збіднілої росіянки розриває мережу. Дівчина каже, що будинку в неї не буде, машини теж, а ціни — захмарні. У коментарях їй нагадали, що причиною цьому стала розпочата проти України війна.

Крім того, турист приїхав у Північну Корею і прихованою камерою зняв усе місто зсередини. Цікаво, що там є цілий фейковий аеропорт.