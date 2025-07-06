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Стиль життя

Все набагато дешевше: жінка розказала, як їй після батьківщини живеться у Туреччині (фото)

Джоді живе у Туреччині
Джоді переїхала з родиною до Туреччини | Фото: TikTok

Джоді, мама трьох дітей з Великої Британії, стала популярною у мережі завдяки своїм розповідям про переїзд. Жінка залишила батьківщину заради сонячної Туреччини й не шкодує про своє рішення.

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Британка відкрито розповіла про свої мотиви переїзду у вірусних відео, опублікованих у TikTok. "Я була сумною. У депресії. Ніхто ніколи не бачив, як я посміхаюся", — зізналася Джоді, описуючи своє життя у Великій Британії.

Раніше родина потерпала від постійних фінансових проблем. Джоді та її чоловік працювали цілодобово, щоб зводити кінці з кінцями. Зараз вона стверджує, що стала значно щасливішою і сповненою життя. "Жодних відпусток, жодних заощаджень, і жодних шансів купити власний дім через дурні дрібниці", — розповіла вона.

Останньою краплею стало те, наскільки зріс рівень злочинності в їхньому районі. Багатодітна мати вирішила, що хоче кращого життя для себе та своїх дітей.

Організація переїзду

Оскільки родина чоловіка Джоді вже жила в Туреччині, подружжя переїхало саме туди.

Пляж у Туреччині
Родина перебралась у Туреччину
Фото: Instagram

Батько сімейства першим полетів шукати житло, щоб перевірити, чи спрацює їхній план. Тим часом жінка пакувала меблі, одяг та іграшки дітей.

"На організацію пішли місяці, і хоча це було складно, воно того варте", — додає вона.

Нове життя в Туреччині

Перший рік родина провела в тихому селі якомога далі від туристичних маршрутів. Після закінчення терміну оренди вони переїхали до Аланії — набагато жвавішого прибережного міста. "Я люблю цю місцину. Справді люблю тут жити. Мої діти процвітають, наше життя безмежно покращилося після переїзду", — пояснює вона.

Зараз жінка допомагає іншим британцям, які мріють про переїзд до Туреччини, обіцяючи поділитися власним досвідом щодо оформлення документів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

  • Дівчину, яка переїхала в США, вразив стиль життя американської молоді студентського віку. За її словами, вчорашні випускники школи можуть дозволити собі орендувати житло та мають власний автомобіль.
  • Плач збіднілої росіянки розриває мережу. Дівчина каже, що будинку в неї не буде, машини теж, а ціни — захмарні. У коментарях їй нагадали, що причиною цьому стала розпочата проти України війна.

Крім того, турист приїхав у Північну Корею і прихованою камерою зняв усе місто зсередини. Цікаво, що там є цілий фейковий аеропорт.