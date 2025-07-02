Аеропорт — це театр з акторами: турист таємно зняв місто в Північній Кореї (відео)

Турист приїхав у Північну Корею і прихованою камерою зняв усе місто зсередини. Цікаво, що тут не можна мати телефон, тому з нього практично немає кадрів у мережі.

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Відео з КНДР, а саме з фейкового аеропорту, мандрівник під ніком therealestclipper ділиться в TikTok.

Аеропорт, який потрапив на камеру, насправді фейковий. І якщо уважно придивитися, то можна зрозуміти, що люди, які перебувають там, найняті актори. У будівлі немає екранів з часом прибуття та відбуття, немає літаків (лише один) та немає пасажирів.

А на дисплеях відображаються якісь пейзажі. Зона очікування забита муляжами з валіз. А по території ходять ті самі люди, які нікуди не летять.

У самому аеропорту стоїть один літак, розмальований у північнокорейську символіку. Втім, він нікуди не полетить, адже це просто корпус літака, створений лише для імітації начебто активної діяльності цього аеропорту. Хіба він може переїжджати по самій території аеропорту, використовуватися для акторів, але нікуди і ніколи не полетить, адже в Північній Кореї практично не літають літаки.

У коментарях користувачі мережі зауважили:

"прилітають люди туди, як туристи, і полетіти звідти можуть тільки вони. Аеропорт на відео фейковий, спеціально створений для підтримки ілюзії нормальності".

"У Північній Кореї літають літаки, але у межах країни. І в основному на цих літаках літають якісь партійні чиновники, бо місцеве населення не має грошей, щоб полетіти в сусіднє місто".

"Це спеціалізовані туристичні маршрути. Все, що вони бачать, було заздалегідь сплановано та облаштовано".

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