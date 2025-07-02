Аэропорт — это театр с актерами: турист тайно снял город в Северной Корее (видео)

Турист приехал в Северную Корею и скрытой камерой снял весь город изнутри. Интересно, что здесь нельзя иметь телефон, поэтому с него практически нет кадров в сети.

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Видео из КНДР, а именно из фейкового аэропорта, путешественник под ником therealestclipper делится в TikTok.

Аэропорт, который попал на камеру, на самом деле фейковый. И если внимательно присмотреться, то можно понять, что люди, которые находятся там, нанятые актеры. В здании нет экранов со временем прибытия и отбытия, нет самолетов (только один) и нет пассажиров.

А на дисплеях отображаются какие-то пейзажи. Зона ожидания забита муляжами из чемоданов. А по территории ходят те самые люди, которые никуда не летят.

В самом аэропорту стоит один самолет, разрисованный в северокорейскую символику. Впрочем, он никуда не полетит, ведь это просто корпус самолета, созданный лишь для имитации вроде бы активной деятельности этого аэропорта. Разве что он может переезжать по самой территории аэропорта, использоваться для актеров, но никуда и никогда не полетит, ведь в Северной Корее практически не летают самолеты.

В комментариях пользователи сети отметили:

"прилетают люди туда, как туристы, и улететь оттуда могут только они. Аэропорт на видео фейковый, специально созданный для поддержания иллюзии нормальности".

"В Северной Корее летают самолеты, но в пределах страны. И в основном на этих самолетах летают какие-то партийные чиновники, потому что местное население не имеет денег, чтобы полететь в соседний город".

"Это специализированные туристические маршруты. Все, что они видят, было заранее спланировано и обустроено".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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