Ждут 20 тысяч гостей: Северная Корея открывает курорт, ознаменующий "новую эру" в туризме (фото)
В КНДР на следующей неделе официально открывается курорт Вонсан-Кальма, что на восточном побережье. Власти страны позиционируют его как "начало новой эры" в туристической индустрии. Однако вопрос открытия границ для иностранных посетителей остается без ответа.
Согласно сообщению государственных медиа Северной Кореи, курортный комплекс рассчитан на размещение почти 20 тысяч гостей. Туристы смогут купаться в море, заниматься спортом, отдыхать и питаться в местных ресторанах и кафетериях. Об этом пишет издание NY Post.
Вождь КНДР Ким Чен Ын лично посетил объект и перерезал ленточку на торжественной церемонии открытия во вторник, 24 июня. Об этом сообщило официальное Корейское центральное телеграфное агентство.
Путешествие в Северную Корею
"Строительство этого объекта — один из самых больших успехов этого года", — заявил северокорейский лидер, назвав курорт "гордым первым шагом" к реализации государственной политики развития сферы туризма.
Вонсан-Кальма начнет принимать внутренних туристов со следующего вторника, однако о сроках приема иностранных посетителей пока не сообщается.
Развитие туризма — это один из ключевых аспектов политики Ким Чен Ына по восстановлению экономики страны. Вонсан-Кальма считается одним из самых амбициозных проектов лидера КНДР. Кроме того, запланировано строительство крупных подобных комплексов и в других регионах страны.
Вместе с тем, КНДР до сих пор полностью не отменила ограничения для путешественников из-за границы, прежде всего запрет на въезд для иностранцев, введенный в начале пандемии COVID-19.
Приглашение для россиян
С февраля 2024 года диктатура начала принимать россиян на фоне укрепления военного и другого партнерства между двумя режимами. В то же время групповые туры из Китая, которые до пандемии составляли более 90% всего туристического потока, пока приостановлены.
В этом году в феврале небольшая группа иностранных туристов впервые за пять лет посетила КНДР, однако уже в марте туристические агентства сообщили о приостановлении таких путевок.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- В Северной Корее сняли рекламу для туристов с участием россиян. Люди пишут в комментариях, что не видели ничего смешнее.
- Девочка из Северной Кореи показала, чем живет самая закрытая страна мира. В Северной Корее инфлюенсеры стали оружием власти, которая поставила страну полностью на военные рельсы.
К слову, строительство комплекса Вонсан-Кальма на бывшем ракетном полигоне начали после того, как вождь Ким Чен Ын отправил исследовательскую группу на испанское побережье Коста-Бланка в 2017 году.