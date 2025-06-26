Ждут 20 тысяч гостей: Северная Корея открывает курорт, ознаменующий "новую эру" в туризме (фото)

В КНДР на следующей неделе официально открывается курорт Вонсан-Кальма, что на восточном побережье. Власти страны позиционируют его как "начало новой эры" в туристической индустрии. Однако вопрос открытия границ для иностранных посетителей остается без ответа.

Related video

Согласно сообщению государственных медиа Северной Кореи, курортный комплекс рассчитан на размещение почти 20 тысяч гостей. Туристы смогут купаться в море, заниматься спортом, отдыхать и питаться в местных ресторанах и кафетериях. Об этом пишет издание NY Post.

Вождь КНДР Ким Чен Ын лично посетил объект и перерезал ленточку на торжественной церемонии открытия во вторник, 24 июня. Об этом сообщило официальное Корейское центральное телеграфное агентство.

Путешествие в Северную Корею

"Строительство этого объекта — один из самых больших успехов этого года", — заявил северокорейский лидер, назвав курорт "гордым первым шагом" к реализации государственной политики развития сферы туризма.

Ким Чен Ын с дочерью на открытии курорта Фото: KCNA

Вонсан-Кальма начнет принимать внутренних туристов со следующего вторника, однако о сроках приема иностранных посетителей пока не сообщается.

Развитие туризма — это один из ключевых аспектов политики Ким Чен Ына по восстановлению экономики страны. Вонсан-Кальма считается одним из самых амбициозных проектов лидера КНДР. Кроме того, запланировано строительство крупных подобных комплексов и в других регионах страны.

Вонсан-Кальма начнет принимать внутренних туристов со следующего вторника Фото: KCNA

Вместе с тем, КНДР до сих пор полностью не отменила ограничения для путешественников из-за границы, прежде всего запрет на въезд для иностранцев, введенный в начале пандемии COVID-19.

Приглашение для россиян

С февраля 2024 года диктатура начала принимать россиян на фоне укрепления военного и другого партнерства между двумя режимами. В то же время групповые туры из Китая, которые до пандемии составляли более 90% всего туристического потока, пока приостановлены.

В этом году в феврале небольшая группа иностранных туристов впервые за пять лет посетила КНДР, однако уже в марте туристические агентства сообщили о приостановлении таких путевок.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В Северной Корее сняли рекламу для туристов с участием россиян. Люди пишут в комментариях, что не видели ничего смешнее.

Девочка из Северной Кореи показала, чем живет самая закрытая страна мира. В Северной Корее инфлюенсеры стали оружием власти, которая поставила страну полностью на военные рельсы.

К слову, строительство комплекса Вонсан-Кальма на бывшем ракетном полигоне начали после того, как вождь Ким Чен Ын отправил исследовательскую группу на испанское побережье Коста-Бланка в 2017 году.