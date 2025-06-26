Чекають 20 тисяч гостей: Північна Корея відкриває курорт, що ознаменує "нову еру" в туризмі (фото)

У КНДР наступного тижня офіційно відкривається курорт Вонсан-Кальма, що на східному узбережжі. Влада країни позиціює його як "початок нової ери" в туристичній індустрії. Проте питання відкриття кордонів для іноземних відвідувачів залишається без відповіді.

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Згідно з повідомленням державних медіа Північної Кореї, курортний комплекс розрахований на розміщення майже 20 тисяч гостей. Туристи зможуть купатися в морі, займатися спортом, відпочивати та харчуватися в місцевих ресторанах і кафетеріях. Про це пише видання NY Post.

Вождь КНДР Кім Чен Ин особисто відвідав об'єкт і перерізав стрічку на урочистій церемонії відкриття у вівторок, 24 червня. Про це повідомило офіційне Корейське центральне телеграфне агентство.

Подорож у Північну Корею

"Будівництво цього об'єкта — один з найбільших успіхів цього року", — заявив північнокорейський лідер, назвавши курорт "гордим першим кроком" до реалізації державної політики розвитку сфери туризму.

Кім Чен Ин з донькою на відкритті курорту Фото: KCNA

Вонсан-Кальма почне приймати внутрішніх туристів з наступного вівторка, однак про терміни прийому іноземних відвідувачів поки що не повідомляється.

Розвиток туризму — це один з ключових аспектів політики Кім Чен Ина з відновлення економіки країни. Вонсан-Кальма вважається одним з найамбітніших проєктів лідера КНДР. Крім того, заплановано будівництво великих подібних комплексів й в інших регіонах країни.

Вонсан-Кальма почне приймати внутрішніх туристів з наступного вівторка Фото: KCNA

Водночас КНДР досі повністю не скасувала обмеження для мандрівників зза кордону, насамперед заборону на в'їзд для іноземців, запроваджену на початку пандемії COVID-19.

Запрошення для росіян

З лютого 2024 року диктатура почала приймати росіян на тлі зміцнення військового та іншого партнерства між двома режимами. Водночас групові тури з Китаю, які до пандемії складали понад 90% всього туристичного потоку, наразі призупинені.

Цьогоріч у лютому невелика група іноземних туристів вперше за п'ять років відвідала КНДР, однак вже у березні туристичні агентства повідомили про призупинення таких путівок.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У Північній Кореї зняли рекламу для туристів за участі росіян. Люди пишуть у коментарях, що не бачили нічого смішнішого.

Дівчинка з Північної Кореї показала, чим живе найбільш закрита країна світу. У Північній Кореї інфлюенсери стали зброєю влади, яка поставила країну повністю на військові рейки.

До речі, будівництво комплексу Вонсан-Кальма на колишньому ракетному полігоні розпочали після того, як вождь Кім Чен Ин відправив дослідницьку групу на іспанське узбережжя Коста-Бланка у 2017 році.