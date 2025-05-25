Заставили молчать: девочка из Северной Кореи показала, чем живет самая закрытая страна мира

В Северной Корее инфлюенсеры стали оружием власти, которая поставила страну полностью на военные рельсы. Впрочем, несмотря на закрытость КНДР, туда ездят туристы даже из США.

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В Северной Корее "процветает" туризм

"КНДР — это же какая запретная тайна, манит, которую ты хочешь разгадать. Вдруг там настоящий рай, где нет выгорания от работы", — сказала ведущая проекта.

Оказалось, что там даже есть блогеры, в частности Сонг А — девочка из Северной Кореи, которая показывала жизнь в тоталитарном государстве, однако ее страницу уже заблокировали. Впрочем, судя по всему, это дочь северокорейских чиновников, ведь она говорит свободно на английском и имеет доступ к интернету.

Девочка рассказывала, что у них в стране есть 18 причесок для женщин и только 10 для мужчин.

Блогерша из КНДР Фото: Скриншот

В Северной Корее в целом есть интернет, однако очень ограниченный для "простых смертных". Большинство людей к нему не имеют доступа, зато пользуются внутренней сетью, где есть только государственные ресурсы.

Туры в Северную Корею

"Открытие" КНДР для туристов началось в 2010-х годах. Одна из компаний просила 1045 евро за экскурсию. Во время первого дня происходит осмотр памятников бывшим диктаторам КНДР, к которым можно подходить только в особом закрытом дресс-коде.

В частности, был случай, когда американца, который приехал в КНДР с туристической целью, задержали, осудили, а после выхода из тюрьмы он умер в больнице.

Там даже снимали "Ореш и Решку", однако выпуск так и не вышел.

В 2020 году Северную Корею закрыли из-за пандемии коронавируса, а недавно снова начали пускать к себе туристов.

Там построили горнолыжный курорт, куда приглашают в основном россиян.

Горнолыжный курорт в КНДР Фото: скриншот

Впрочем, туристы ездят не по всей Северной Корее, а останавливаются только в специальной экономической зоне "Расон".

В частности, там есть "дом дружбы" между КНДР и РФ.

"Дом дружбы с РФ" в Северной Корее Фото: скриншот

"Это государство, которое направлено на ведение войны", — говорит футуролог Петр Сухорольский.

Даже презентация Южной Кореи в соцсетях происходит через эту призму. Более того, северокорейцы часто используют для этого детей. В частности, лидер КНДР Ким Чен Ын приходит на демонстрации ядерного оружия с дочкой, чтобы "смягчить" этот момент.

По словам Сухорольского, их пропаганда направлена на Китай, Южную Корею и западные страны.

Более того, мужчины из Южной Кореи в основном хотят жениться на женщинах из КНДР, ведь те более трудолюбивые и домашние, в отличие от их гражданок, которые строят карьеру.

Напомним, 22 мая 2025 года стало известно, что в КНДР во время запуска на воду эсминца, который должен нести 74 ракеты различных типов в вертикальных пусковых установках, он перевернулся на бок и погрузился в воду. Тоталитарный режим не стал скрывать инцидент.

Также Фокус писал о том, что Верховная Рада Украины хочет признать КНДР государством-агрессором и соучастницей вооруженной агрессии РФ против Украины, поскольку Северная Корея помогает России оружием и военными.