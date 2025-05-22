Провал с запуском эсминца в КНДР: почему власти Северной Кореи сами признались в аварии

Утром 22 мая 2025 года стало известно, что в Северной Корее во время запуска на воду эсминца, который должен нести 74 ракеты различных типов в вертикальных пусковых установках. Он перевернулся на бок и погрузился в воду. Режим КНДР пошел на нетипичный для себя шаг и не стал скрывать инцидент.

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Какие мотивы такого шага, рассказали в Defence Express.

Северокрейские власти сообщили о факте аварии, а для объяснения причин употребили словосочетание "ненаучный эмпиризм". Вслед за объявлением от Центрального телеграфного агентства Кореи в открытом доступе появился спутниковый снимок, который показал последствия аварии.

Ким Чен Ын объявил, что дал месяц на устранение последствий аварии и восстановление корабля. Впрочем, как считают эксперты Defence Express, месяцем здесь дело не ограничится.

"На первый взгляд Северная Корея не выиграла ничего из-за признания факта аварии при спуске на воду второго эсминца. Но далее стоит обратить внимание на то, что лишь в мае 2025 года впервые в публичном пространстве появился спутниковый снимок, который указывал на факт достройки этого эсминца. Поэтому здесь северокорейский режим вполне мог рассчитывать на то, что Запад в принципе будет поражен тем, насколько быстрыми темпами в КНДР строят современные боевые корабли", — считают эксперты Defence Express.

Кроме этого, признание проблемы с эсминцем властями должно было создать иллюзию ее "открытости" или "доступности" для стран Запада. Поэтому получается, что, несмотря на неочевидность мотивов, режим КНДР имел достаточно аргументов "за" для публичного признания факта описанной выше аварии.

Напомним, что эсминец КНДР водоизмещением 5000 тонн, который должен был поступить на вооружение в 2026 году. Корабль на воду спускали 21 мая, на церемонии присутствовал сам Ким Чен Ын.