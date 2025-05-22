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Мир

Утопили и прикрыли брезентом: в КНДР попытались скрыть неудачу с новым эсминцем (фото)

эсминец кндр, эсминец кндр в доке
Фото: скриншот | Эсминец, который утонул на глазах Ким Чен Ына, накрыли синим брезентом

На спутниковых снимках видно, как новейший северокорейский эсминец лежит на боку у дока, где прошла церемония спуска на воду. Корабль перевернулся на глазах у Ким Чен Ына.

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Об этом пишет Daily Mail.

Эсминец КНДР водоизмещением 5000 тонн, который должен был поступить на вооружение в 2026 году, предназначен для перевозки систем вооружения, включая баллистические и крылатые ракеты, способные нести ядерные заряды. Об этом сообщал представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ли Сон Джун.

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Эсминец класса Чхве Хен до того, как ушел на дно
Фото: ЦТАК

Корабль на воду спускали 21 мая с помпой, на церемонии присутствовал сам Ким Чен Ын. По словам военных аналитиков, авария произошла, когда эсминец спускали на воду с помощью так называемого бокового спуска — маневра, который был рискованным для корабля такого размера. В итоге эсминец лег на бок, а Ким Чен Ын заявил, что это "преступное деяние". И велел отремонтировать эсминец до заседания правящей партии в июне.

Инцидент, вероятно, произошел на глазах у большой толпы в северо-восточном порту Чхонджин, что еще больше усугубило публичное унижение Ким Чен Ына.

"Ким Чен Ын дал суровую оценку, заявив, что это был серьезный несчастный случай и преступное деяние, вызванное абсолютной беспечностью, безответственностью и ненаучным эмпиризмом... и что с этим нельзя мириться", — сообщили государственные СМИ Северной Кореи.

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Ким Чен Ын назвал аварию с эсминцем "преступной"
Фото: KCNA

А Ким заявил, что авария "привела к краху достоинство и самоуважение нашего государства", добавив, что немедленное восстановление эсминца было "не просто практическим вопросом, но и политическим вопросом, напрямую связанным с авторитетом государства".

Но пока эсминец покоится на дне и, чтобы скрыть позор, его накрыли синим брезентом, который четко виден на спутниковых снимках.

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Эсминец покоится в доке, накрытый синим брезентом
Фото: скриншот

Но эксперты в Южной Корее отмечают, что для Северной Кореи нетипично признавать неудачи, связанные с военными действиями, так что публичное сообщение о том, что эсминец утонул – поразило наблюдателей. Однако они отмечают, что у этого действия был мотив.

"Это позорно. Но причина, по которой Северная Корея раскрыла этот инцидент, заключается в том, что она хочет показать, что ускоряет модернизацию своих военно-морских сил, и выразить уверенность в том, что в конечном итоге сможет построить более мощный флот", — сказал Мун Гын Сик, эксперт по военно-морскому флоту из Сеула.

У Северной Кореи нет тяжелого морского оборудования, необходимого для подъема судна, и ей, возможно, придется искать техническую поддержку из-за рубежа.

"Им нужно будет полностью столкнуть судно в море и поднять его с помощью кранов и баржи — оборудования, которым у Северной Кореи, вероятно, нет", - отметил Сик.

Напомним, на 9 мая в Москву приехала целая делегация генералов из Северной Кореи, которых приветствовал президент России Владимир Путин.

А сам Ким Чен Ын заявил, что россияне – это братский народ. А потому участие его страны в российско-украинской войне на стороне РФ "справедливо".