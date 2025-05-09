Наобнимал на Гаагу: расследователи установили, кого из генералов КНДР Путин приветствовал на параде

На параде в Москве 9 мая "засветилось" высшее военное руководство Генштаба КНДР. Северокорейских генералов президент России Владимир Путин обнимал и жал им руку.

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Расследователи волонтерской команды "evocation.info" установила личности этих генералов.

Первым, кого Путин поприветствовал не только рукопожатием, но и объятиями, был генерал-полковник Ким Йонг Бок (Kim Yong Bok), заместитель начальника генерального штаба. Известно, что ему 68 лет. Его называют одним из самых амбициозных и самых жадных военных КНДР.

Вторым в очереди на объятия был 55 летний генерал-полковник Ри Чан Хо (Ri Chang Ho). Он занимает должность заместителя начальника генерального штаба, глава главного разведывательного бюро. Расследователи отмечают, что он упрямый и имеет жесткий стиль командования.

Также удалось установить личность генерал-майора Син Кум Чхоля (Sin Kum Chol), который стоял последним в ряду. Он занимает должность главы главного оперативного управления в КСР. Известен своими суровыми методами и участием в кибератаках, за что подвергся международным санкциям.

Все эти генералы отвечают за применение северокорейских войск против Украины.

"Эти кадры станут прекрасным доказательством для международного суда", — отметили в команде "evocation.info".

Напомним, что ВС РФ на параде 9 мая в Москве, кроме бронетехники и "Искандер-М", показали различные виды БПЛА, которые применяются на российско-украинской войне. Среди них были черные "Герани", которые рассматривал лидер Китая Си Цзиньпин, сидя рядом с главой Кремля Владимиром Путиным.