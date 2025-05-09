Наобіймав на Гааґу: розслідувачі встановили, кого з генералів КНДР Путін вітав на параді

На параді у Москві 9 травня "засвітилося" вище військове керівництво Генштабу КНДР. Північнокорейських генералів президент Росіє Володимир Путін обіймав і тиснув їм руку.

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Розслідувачі волонтерської команди "evocation.info" встановила особи цих генералів.

Першим, кого Путін привітав не тільки рукостисканням, а й обіймами, був генерал-полковник Кім Йонг Бок (Kim Yong Bok), заступник начальника генерального штабу. Відомо, що йому 68 років. Його називають одним із з найбільш амбіційних і найбільш жадібних військових КНДР.

Другим у черзі на обійми був 55 річний генерал-полковник Рі Чан Хо (Ri Chang Ho). Він обіймає посаду заступника начальника генерального штабу, голова головного розвідувального бюро. Розслідувачі зазначають, що він впертий і має жорсткий стиль командування.

Також вдалося встановити особу генерал-майора Сін Кум Чхоля (Sin Kum Chol), який стояв останнім у ряду. Він обіймає посаду голови головного оперативного управління в КСР. Відомий своїми суворими методами та участю в кібератаках, за що зазнав міжнародних санкцій.

Усі ці генерали відповідають за застосування північнокорейських військ проти України.

"Ці кадри стануть чудовим доказом для міжнародного суду", — зазначили в команді "evocation.info".

Нагадаємо, що ЗС РФ на параді 9 травня у Москві, крім бронетехніки та "Іскандер-М", показали різні види БПЛА, які застосовуються на російсько-українській війні. Серед них були чорні "Герані", які розглядав лідер Китаю Сі Цзіньпін, сидячи поруч з очільником Кремля Володимиром Путіним.