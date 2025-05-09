Парад в Москве: Путин показал Си Цзиньпину "Ланцеты" и "Герани", которыми бьют по Украине (видео)

Вооруженные силы Российской Федерации на параде 9 мая в Москве, кроме бронетехники и "Искандер-М", показали различные виды беспилотников, которые применяются на российско-украинской войне. Среди них были черные "Герани", которые рассматривал лидер Китая Си Цзиньпин, сидя рядом с главой Кремля Владимиром Путиным.

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Парад с Красной площади Москвы транслировался в YouTube-канале "БелРос".

Парад 9 мая — см. выставку дронов ВС РФ с 1:12:32 трансляции

Во время трансляции парада оператор показывал зрителей, которые в пилотках, красных и "колорадских" лентах стояли на тротуарах, подразделения ВС РФ, маршировавших по Красной площади. На трибуне тем временем находился лидер КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин, которые общались через переводчика. В какой-то момент после Си Цзиньпина в кадре появились грузовики с российскими беспилотниками. Голос диктора назвал модели — это "Орлан 10", "Орлан 30", Zala, Lancet-51, Lancet-52, "Гарпия", "Герань" (российская версия иранского "Шахеда"). Слышно, что именно эти модели БПЛА "нашли широкое применение на войне".

Парад 9 мая — дроны "Ланцет" в Москве Фото: Скриншот Парад 9 мая — дроны "Герань" в Москве Фото: Скриншот

Кроме того, по дорогам Москвы проехали пусковые установки "Искандер-М". Российское телевидение "прошлось" камерой по десятиметровой ракете и показало, как выглядит пусковая изнутри. Также на параде 9 мая появилась другая военная техника ВС РФ — самоходные артиллерийские установки, бронированные бронемашины, танки и др.

Парад 9 мая — установки "Искандер-М" в Москве Фото: Скриншот Парад 9 мая — бронемашины ВС РФ в Москве Фото: Скриншот

Парад 9 мая — детали

О параде 9 мая рассказало росСМИ "Агентство. Новости". Журналисты заметили на трибуне семью подполковника ВС РФ Сергея Чебнева, который воевал с украинцами в Курской области. Жена и дети сидят через ряд выше Путина и Си Цзиньпина. Кроме того, возле главы Кремля — двое реальных ветеранов. Справа — 99 летний Евгений Знаменский, бравшего Берлин (сын репрессированного), слева — 101-летний Иван Мартынушкин, который освобождал Освенцим. Медиа "Радио Свобода" увидело якута Андрея Григорьева, который на фронте убил украинского солдата (на фото 2 — крайний слева).

Парад 9 мая — Си Цзиньпин и Путин на трибуне в Москве Фото: Агентство. Новости Парад 9 мая — якут Андрей Григорьев на трибуне в Москве Фото: Радио Свобода

Отметим, парад 9 мая собрал почти 30 лидеров стран, которые согласились приехать на торжества по случаю 80-летия завершения Второй мировой войны. Среди них, кроме Си Цзиньпина, — Луис Инасиу Лула да Силва из Бразилии, Николас Мадуро из Венесуэлы, Александар Вучич из Сербии и другие.

Между тем в марте президент Азербайджана Ильхам Алиев согласился приехать на парад в Москву, писали росСМИ. Россияне написали, что чиновника убеждали и Путин, и глава Беларуси. В то же время, накануне парада из Баку сообщили, что Алиев все же отказался от визита.

Напоминаем, в апреле издание Bild проанализировало военную технику, собранную для парада 9 мая, и объяснило, для каких спецопераций она предназначена. Накануне парада в Москве росСМИ сообщили, что на 60% территории РФ отключат Интернет: эксперты предупредили об угрозах для населения.